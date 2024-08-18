في حوار رياضي "ساخن".. "السهلي" لـ"سبق": دورينا عالمي باستقطاب 98 لاعبًا بـ900 مليون دولار.. وهذا الفرق بين "النصر" و"الهلال"

الإيجابيات كثيرة، استقطاب نحو 98 لاعبًا جديدًا بقيمة تبلغ أكثر من 900 مليون دولار، ودخول السوق الأوروبي الصعب والمعقد، وإيجاد وجهة فرص جديدة للاعب كرة القدم، والآن الدوري السعودي قريب من دخول قائمة أغلى عشرة دوريات في العالم، كما أن التنافسية ارتفعت جدًّا، ووصلنا إلى مستوى دقائق لعب وفق المعيار الدولي بمعدل 65 دقيقة في المباراة الواحدة، والمستوى الفني في درجة عالية، والجماهير الحاضرة للملاعب سجلت رقمًا يقترب من المليونين ونصف المليون مشجع مباشر، والسلبيات تتمحور حول ضعف لجنة الحكام، فهي لم تنجح في جلب حكام النخبة من أوروبا، كما أن الملاعب لم تكن محسنة بما يكفي، وتحتاج إلى عمل أكثر، وهناك عدم التنسيق الجيد بين وزارة الرياضة، ولجنة الاستقطاب في رابطة دوري المحترفين؛ مما أوجد بعض الأخطاء في توزيع الأسماء الفنية بين الأندية.