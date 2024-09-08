"سبق" تدق ناقوس الخطر وتناقش مستقبل المياه.. والغامدي يرد: امنعوا "مزارع" المتقاعدين ورجال الأعمال وارفعوا الأسعار للحفاظ على الماء

أولًا: يمكن خفض معدلات الاستهلاك الحالية في القطاعات البلدية عن طريق رفع أسعار المياه بطرق تضمن حقًّا أدنى لكل مواطن مجانًا، ثم بعد ذلك يتم التدرج في وضع أسعار تزيد مع زيادة استهلاك المياه، ولا يستوي من يوفر الماء مع من يغالي في استهلاك المياه، ثانيًا: بالنسبة للشأن الزراعي، يجب وضح حد لهيمنة القطاع الزراعي على المياه ومستقبلها.. أدعو لحصر النشاط الزراعي في العائلات السعودية الزراعية التي تمتهن الزراعة كمهنة لكسب رزقها، ثالثًا: أدعو لوقف زراعة المتقاعدين والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال، رابعًا: أدعو لوقف التصدير الزراعي بكل أشكاله وفي كل مجال؛ فنحن نصدر المياه الغالية والثمينة، ونحن نحلي مياه البحار بأغلى الأثمان، ونصدر مياهنا الجوفية مجانًا وبدون ثمن! تناقض ليس له مبرر مع ندرة الماء! والمال ليس كل شيء في حياتنا، خامسًا: وقف زراعة أشجار الفواكه فهي ليست غذاء أساسيًّا ومنها التمر، ويمكن استيرادها لتحقيق استدامة مياهنا الجوفية للأجيال القادمة، سادسًا: التخلص من النخيل الزائد بإنتاجه الفائض عن حاجتنا، مع التركيز على زراعة النخيل الأكثر جودة، ليس مهمًّا أن ننافس في تصدير التمور فهذا يحصل حلى حساب استنزاف المياه الجوفية في الوقت الذي نعمل على "أعذبة" مياه البحار بتكاليف باهظة الثمن وبتقنيات ذات عمر افتراضي، وهناك الكثير من الإجراءات والسياسات التي يجب سنها في كل مجال لتحقيق نجاح استدامة المياه، لنضع أمام أعيننا وفكرنا وتصرفاتنا مع المياه حث الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بعدم الإسراف في استخدام الماء ولو كنا على نهر جار.