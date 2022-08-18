كشَف عن فائض الفنادق والمطاعم والأفراد السنوي.. "السبيعي" لـ"سبق": 33% من طعامنا "يُهدر" بـ٤٠ مليارًا

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جمعية "خيرات" لحفظ النعمة بالرياض تقوم بجهود كبيرة للحد من هدر الطعام، وحفظ وإكرام النعمة، وتوزيعها على الأسر المعسرة المسجلة في الجمعية يوميًّا، وتقوم الجمعية باستلام فائض الطعام من المناسبات والقاعات، وإطعام أكثر من ٥٠٠ أسرة يوميًّا، تشمل أكثر من ٣٠٠٠ آلاف فرد وهذا فقط من فائض الطعام، ولا يشمل فائض الخضار والفواكه والمواد الغذائية؛ حيث إنه -ولله الحمد- خلال 6 أشهر (النصف الأول من عام ٢٠٢٢م) تم حفظ أكثر من ٢ مليون وجبة عن طريق جمعية خيرات لحفظ النعمة من جميع مصادر فائض الطعام في الرياض، وبفضل الله عز وجل؛ استطاعت "خيرات" لحفظ النعمة خلال 6 سنوات الماضية من تأسيسها، حفظ أكثر 9.840.220 مليون وجبة من الهدر استفاد منها أكثر 1.751.121 أسرة بالتكرار في مدينة الرياض، وهناك تعاون واتفاقيات للجمعية مع بعض قاعات الأفراح والمطاعم والفنادق في الرياض، ويتم عن طريقهم دعوة الجمعية إذا كان هناك مناسبات وفائض للطعام، أما مناسبات الأفراد فيتم التواصل منهم مع الجمعية على جوال 0537777266 لطلب سيارة حفظ النعمة، واستلام فائض الطعام وتوزيعه على الأسر المستفيدة.