"الخضيري" لـ"سبق": الخميس غرة شهر رمضان المبارك.. والملك سلمان قال لي "افحص نظرك"

وعن الأمور التي ينبغي القيام بها قبل الترائي، قال: "على الرائي أن يبدأ رصد الهلال من اليوم الـ25 في نهاية الشهر؛ إذ يقوم برصده ومتابعته من جهة المشرق، من خلال تحديد منزلته وحركته تجاه الشمس؛ وذلك قبل شروقها، ثم يبدأ في تحديد الفارق بين رؤيته كل يوم واليوم السابق له في الزمان والمكان، ثم يقوم برصد الشروق للهلال في آخر يوم من الشهر "يوم 29"، وتقدير المسافة بينه وبين الشمس، ومن أهم شروط الترائي: (الاستعدادُ لدى الشخص بالمتابعة الشهرية لحركة القمر، حدة النظر، معرفة منازل القمر، تمييز لون الهلال عن بقية الأجرام الفلكية التي لها أطوار كالزهرة، الوجود في منطقة الرصد قبل غروب الشمس بوقت كافٍ، الاستعانة بأشخاص لتوقيت الزمن، استخدام الوسائل البصرية والاستفادة من المتخصصين في العلوم الفلكية لتحديد مكان الهلال، وأن يوجد الراصد في مكان مرتفع ومُستوٍ وبعيد عن مناطق التلوث، والمسافة التي قُدرت في شروقه يوم 29 تؤخذ في الاعتبار أثناء مغيب الشمس وتعتبر هي مسافة الهلال عن الشمس لحظة الغروب)، ويجب على الراصد معرفة خريطة السماء في لحظة الغروب؛ حتى يتيقن من الرؤية. وقد يستعين ببعض البرامج الفلكية التي تحدد موقع القمر "الهلال"، وبمعرفة خط سير الكواكب؛ حتى يستطيع تحديد مكان الهلال.