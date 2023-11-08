"الحقباني" لـ"سبق": زيادة السكان وارتفاع الدخل ومشاركة النساء في سوق العمل سيعزز الطلب على خدمات أندية "اللياقة البدنية" بنسبة 32% عام 2027م

كيف ترون قطاع الأندية الرياضية "اللياقة البدنية" في السعودية بشكل عام؟

من المتوقع أن ينمو سوق الأندية الرياضية "اللياقة البدنية" في المملكة بشكل ملحوظ، بمعدل سنوي مركب يبلغ 12.3% للأندية الرجالية، و7% للأندية النسائية بين عامي 2021م و2027م، مدفوعًا بالعديد من العوامل مثل زيادة عدد سكان المملكة؛ حيث من المتوقع أن يرتفع إلى 39.9 مليونًا في عام 2027م، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل المتاح للفرد من 28.3 ألف ريال سعودي في عام 2021م إلى 35 ألف ريال سعودي في عام 2027م، علاوة على الاتجاه المتزايد لمشاركة السيدات في القوى العاملة، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 32% في عام 2027م مقارنة بـ15% في عام 2017م، بالإضافة إلى الكثافة السكانية الشابة في المملكة حيث تقل أعمار 48% من السكان عن 30 عامًا. وجميع ما سبق يؤدي إلى تعزيز الطلب على خدمات اللياقة البدنية، ويشير إلى وجود قاعدة كبيرة من العملاء المحتملين.. وعلى الرغم من نمو السوق، إلا أن نسبة استخدام الأندية في سوق المملكة منخفضة نسبيًّا مقارنة بالأسواق العالمية؛ حيث تبلغ 5.4% فقط بالرغم من أنها شهدت ارتفاعًا بنسبة 116% منذ عام 2018م؛ مما يشير إلى اتجاه إيجابي نحو زيادة معدل انتشار الأندية الرياضية، ونتمتع في شركة "أرماح" الرياضية بمكانة ممتازة للاستفادة من فرصة السوق هذه بفضل خبرتنا الواسعة والسمعة الجيدة في تقديم وإدارة مفاهيم الأندية الرياضية عالية الجودة، فسجل المؤسسين الحافل بقصص النجاح يمنح الثقة للمستثمرين ويمهد الطريق أيضًا للنمو والتوسع في المستقبل.