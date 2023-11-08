"الحقباني" لـ"سبق": زيادة السكان وارتفاع الدخل ومشاركة النساء في سوق العمل سيعزز الطلب على خدمات أندية "اللياقة البدنية" بنسبة 32% عام 2027م

يقول الرئيس التنفيذي لشركة "أرماح" الرياضية للياقة البدنية، فهد بن علي الحقباني: "إن الشركة تهدف ضمن استراتيجيتها، إلى التوسع الجغرافي للتواجد في مواقع رئيسية في مناطق محددة في المدن الكبرى، وأنها تتمتع بشبكة من الشراكات الاستراتيجية مع رواد القطاع ومقدمي الخدمات بما فيها الخدمات التقنية؛ مما يعزز مكانة الشركة كواحدة من الشركات الرائدة عالميًّا في قطاع الأندية الرياضية".
ويضيف الحقباني في حواره مع "سبق"، أن الشركة قد تمكنت من تبني نموذج أعمال ناجح يلبي احتياجات العملاء المختلفة من خلال علامتين تجاريتين هما (أوبتيمو) و(بي_فت).
ويشير إلى أن التحول إلى شركة مدرجة يُعَد تطورًا لاستراتيجية تعزيز الحوكمة ووضع أسس قوية لتحقيق أهدافها المستقبلية، وأن مجلس الإدارة كان على الدوام سباقًا في اتخاذ القرارات التجارية الجريئة والناجحة.
وتناول نشأة شركة "أرماح" الرياضية، وخططها، وأعمالها وتطلعاتها المستقبلية، وعددًا من المحاور المهمة، فإلى التفاصيل:
كيف ترون قطاع الأندية الرياضية "اللياقة البدنية" في السعودية بشكل عام؟
من المتوقع أن ينمو سوق الأندية الرياضية "اللياقة البدنية" في المملكة بشكل ملحوظ، بمعدل سنوي مركب يبلغ 12.3% للأندية الرجالية، و7% للأندية النسائية بين عامي 2021م و2027م، مدفوعًا بالعديد من العوامل مثل زيادة عدد سكان المملكة؛ حيث من المتوقع أن يرتفع إلى 39.9 مليونًا في عام 2027م، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل المتاح للفرد من 28.3 ألف ريال سعودي في عام 2021م إلى 35 ألف ريال سعودي في عام 2027م، علاوة على الاتجاه المتزايد لمشاركة السيدات في القوى العاملة، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 32% في عام 2027م مقارنة بـ15% في عام 2017م، بالإضافة إلى الكثافة السكانية الشابة في المملكة حيث تقل أعمار 48% من السكان عن 30 عامًا. وجميع ما سبق يؤدي إلى تعزيز الطلب على خدمات اللياقة البدنية، ويشير إلى وجود قاعدة كبيرة من العملاء المحتملين.. وعلى الرغم من نمو السوق، إلا أن نسبة استخدام الأندية في سوق المملكة منخفضة نسبيًّا مقارنة بالأسواق العالمية؛ حيث تبلغ 5.4% فقط بالرغم من أنها شهدت ارتفاعًا بنسبة 116% منذ عام 2018م؛ مما يشير إلى اتجاه إيجابي نحو زيادة معدل انتشار الأندية الرياضية، ونتمتع في شركة "أرماح" الرياضية بمكانة ممتازة للاستفادة من فرصة السوق هذه بفضل خبرتنا الواسعة والسمعة الجيدة في تقديم وإدارة مفاهيم الأندية الرياضية عالية الجودة، فسجل المؤسسين الحافل بقصص النجاح يمنح الثقة للمستثمرين ويمهد الطريق أيضًا للنمو والتوسع في المستقبل.
كونكم شركة عائلية، كيف يتم اتخاذ القرارات المهمة؟ وكيف تسهم هذه العملية في نجاح الشركة وتحقيق التقدم المستدام في أعمالها التجارية؟
يتم اتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر على مسار الشركة بعد مناقشتها في مجلس الإدارة، بما يتناسب مع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تم اعتمادها من قِبَل المجلس الذي كان على الدوام سباقًا في اتخاذ القرارات التجارية الجريئة والناجحة، وبما يضمن استمرار عمل الشركة بالطريقة المرجوة؛ حيث تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة 4 مرات سنويًّا برئاسة أخي عبدالمحسن الحقباني، ومن خلال ذلك نحقق النجاح والتقدم في أعمالنا التجارية.. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة في طور طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق الموازية "نمو" الذي يُعد تطورًا لاستراتيجية الشركة في تعزيز الحوكمة، ووضع أسس قوية لتحقيق أهدافها المستقبلية.
متى تأسست شركة "أرماح" الرياضية، ومن هم والملاك، وما هي أنشطتها وعلاماتها التجارية؟
تأسست شركة "أرماح" الرياضية على يد رواد قطاع الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية، بخبرات واسعة من خلال تأسيس ما يزيد على 160 ناديًا رياضيًّا في الشرق الأوسط على مدار الثلاثين عامًا الماضية، قدمت خلالها خدماتها لأكثر من مليوني مشترك، وأسسنا أول سلسلة مراكز رياضية في المملكة في 1992م بعدما أدرك الأخ عبدالمحسن الحقباني مدى الحاجة إلى تطوير خدمات الأندية الرياضية في المملكة للتحسين والتشجيع نحو أسلوب حياة صحي، وبعدها في عام 2005م، أسسنا أكبر سلسلة مراكز رياضية حاليًا في الشرق الأوسط وعملنا على تنمية شبكة مواقعها لتصل إلى 150 ناديًا في فترة 13 سنة، وواصلنا بالاعتماد على خبراتنا التي تمتد لعقود في قطاع اللياقة البدنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مع تطلعنا إلى التوسع وتوفير فرص اللياقة البدنية لأكبر عدد ممكن من الأفراد حتى أسسنا شركة أرماح الرياضية في 2019م، وهو مفهوم جديد للياقة البدنية مصمم بمعايير عالمية وتقنية حديثة من خلال نهج أكثر تركيزًا؛ حيث افتتحنا أول نادٍ تابع لشركة "أرماح" في شهر نوفمبر من عام 2021م، وتشغل "أرماح" حاليًا 8 أندية بالإضافة إلى 4 أندية أخرى تحت الإنشاء وذلك من خلال علامتين تجاريتين:
1- أوبتيمو (OPTIMO) وهو نادٍ رياضي ذكي وفخم، تم تصميمه تصميمـه خصيصًا للأشخاص الراغبين فـي الخصوصية، ضمن أجواء من الرفاهية. وتـم وضـع التصاميم واللمسات الداخلية لمرافق "أوبتيمـو" لتنافـس الأندية الرياضيـة فـي الفنـادق مـن فئـة الخمـس نجـوم. ويتمتع أعضاء أوبتيمـو بمجموعـة واسعة مـن أحدث خدمات اللياقة البدنية في بيئة خاصة وحصرية.
2- بـي فت (B_FIT) وهو نـادٍ رياضي ذكي متكامـل ومن جيل أندية المستقبل، يشتمل خيارات واسعة مـن الابتكارات التقنيـة. تستهدف أنديـة "بـي فت" لتلبيـة احتياجـات الجيل الجديد؛ وذلك مـن خـلال توفيـر مرافق متكاملة الخدمـات. كمـا توفـر أندية "بـي فت" لمشتركيها مساحات عمل مشتركة والعديـد مـن الخدمـات الأخرى التـي تجعلها وجهة نمـط حيـاة أفضـل.
وصفت أندية "أرماح" للياقة البدنية بعلامتيها التجاريتين أنها (أندية ذكية)، ماذا تقصد بذلك؟
عند تأسيس الشركة ركزنا على بناء البنية التحتية التقنية قبل بناء الأندية، وكان هذا القرار نابعًا من تجاربنا السابقة، وتوجهات القطاع بشكل عام خلال السنوات السابقة، كما استفدنا من خبراتنا وتجارب منافسينا في اختيار شركاء التقنية الموثوقين؛ حيث مكننا هذا من توفير تجربة فريدة لعملائنا، وبناء فهم عميق لسلوكيات المشتركين؛ مما يساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر دقة في المستقبل، كما أن البنية التحتية التي تأسست منذ اليوم الأول تجعل الشركة قادرة على دمج نظم وحلول إضافية في المستقبل، مع تطور التقنية ومتطلبات العملاء، ولقد أتاحت البنية التقنية الأساسية في جعلها "أول شركة في السوق السعودي والمنطقة كاملة" بحلول جديدة مثل التحكم في الدخول من خلال التعرف على بصمة الوجه، واستخدام نظام إدارة المباني الذكي (BMS) وتقنية أمازون أليكسا (Amazon Alexa)، وهي تقنية مساعدة افتراضية لتنفيذ الأوامر باستخدام الصوت كحجز الحصص وغيرها من الخدمات، فالشركة هي أول مشغل أندية رياضية على مستوى العالم يستخدم هذا البرنامج والذي تم تنفيذه بعد برنامج تطوير مشترك مكثف مع أمازون، كما نطبق فلسفة التقنية ذاتها في جميع جوانب عمل الشركة.
ما هي استراتيجيات النمو التي تتبعها الشركة كونها شركة حديثة التأسيس؟
نركز في استراتيجية النمو على 3 مجالات رئيسية: التوسع، والابتكار، والشراكات الاستراتيجية. ونخطط لتوسيع تواجدنا في السوق السعودي من خلال افتتاح نوادٍ رياضية جديدة في مواقع رئيسية، ونستهدف مناطق محددة في المدن الكبرى مما سيسمح لنا بالاستفادة من قاعدة عملاء أكبر، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على قطاع الأندية الرياضية فيما يتعلق بالابتكار، نهدف إلى البقاء على اطلاع بأحدث التقنيات من خلال الدمج المستمر للأنظمة والحلول الجديدة في مجال اللياقة البدنية، بما يُمَكّننا من تعزيز تجربة العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتكيف مع اتجاهات السوق المتطورة والتغيير في تفضيلات العملاء، وستكون الشراكات الاستراتيجية أيضًا محركًا رئيسيًّا لنمو الشركة من خلال التعاون مع رواد القطاع ومقدمي الخدمات بما فيها الخدمات التقنية؛ مما يتيح لنا الاستفادة من خبراتنا وتعزيز خدماتنا. وهذا لن يجذب عملاء جدد فحسب؛ بل سيعزز أيضًا مكانة الشركة كواحدة من الشركات الرائدة عالميًّا في قطاع الأندية الرياضية. وبالنظر إلى المستقبل نتوقع أن "أرماح" ستتمتع بمكانة جيدة للاستفادة من النمو في قطاع الأندية الرياضية ملتزمين بالابتكار والتميز التشغيلي والتركيز على تجربة العملاء، ونحن واثقون من قدراتنا على تنفيذ استراتيجية النمو وتقديم قيمة إضافية للمساهمين.