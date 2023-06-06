عبدالحميد السلمان "مثقف البسطاء".. يحكي لـ"سبق" سر جلساته الأدبية في "سوق الزل" والمصاحف النادرة التي بيعت بـ900 ريال

أنا عبدالحميد بن عبدالعزيز السلمان، إنسان محب للأدب والتاريخ، من مواليد شارع الظهيرة، وهو أول شارع "مزفلت" في الرياض، درست في المدرسة العزيزية الابتدائية، التي تقع على امتداد هذا الشارع، وتعد ثالث مدرسة أنشئت في الرياض بعد المدرسة التذكارية والمحمدية، وسبب تسمية "التذكارية" هو مناسبة عودة الملك عبدالعزيز المؤسس -طيب الله ثراه- للرياض قادمًا من زيارته لمصر عام 1946م، وتعد المدرسة التذكارية أقدم مدرسة نظامية في العاصمة؛ حيث الْتحق بها مئات الطلاب وخرّجت الكثير ممن تولوا مناصب قيادية في الدولة آنذاك؛ ثم أسست المدرسة المحمدية، نسبة إلى الأمير محمد بن عبدالرحمن، شقيق الملك عبدالعزيز، والذي كان وليًّا للعهد في حينه، ثم تنازل عن ولاية العهد لابن أخيه الملك سعود بن عبدالعزيز، الذي أصبح ملكًا فيما بعد. درست المتوسطة والثانوية في المعهد العلمي القريب من هذه المنطقة في "دخنة"، ثم درست في كلية الشريعة التي تقع في شارع الوزير في موقعها القديم التابع لجامعة الإمام. ومنذ الصف الثالث الابتدائي اكتشفت حبي للكتب، بقراءة قصص الأنبياء، ومقدمة ابن خلدون، ورياض الصالحين، والزير سالم وغيرها، وبدأت في تكوين مكتبتي الخاصة منذ أكثر من 50 عامًا، وتحتوي الآن أكثر من 30 ألف عنوان، ومئات الوثائق التاريخية.. والدي هو العلامة الشيخ عبدالعزيز السلمان، رحمه الله، من علماء الأمة. وقد عملت مع الشيخ بن باز في دار الإفتاء، ومع العلامة الشيخ حمد الجاسر في بعض الاهتمامات الأدبية والثقافية.