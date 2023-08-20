خبير تعزيز الصحة لـ"سبق": كل 3 من 5 سعوديين يعانون زيادة الوزن أو السمنة و99% زيادة الإصابة بالسكري بالمملكة

شقران الرشيدي - الرياض : قال خبير تعزيز الصحة والتوعية الصحية، والكاتب في الشأن الصحي والاجتماعي، الدكتور عبدالرحمن يحيى القحطاني، إن المجتمع السعودي يعاني من زيادة الوزن والسمنة، التي تمثل أحد أخطر مهددات رؤية 2030، فهي عامل الخطر الرئيس والأول للوفاة والعجز في السعودية، فثلاثة من كل خمسة بالغين في المملكة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفق تقرير صدر مؤخرًا عن البنك الدولي، كما تستنزف الخدمات الصحية وتشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على المملكة، ويُقدر بما يربو على 72 مليار ريال سنويًا.

