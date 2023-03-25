كشف أسباب الأرق وانقطاع النَّفَس واستخدام الحبوب "المنوِّمة".. "الشريف" لـ"سبق": النوم أقل من 6 ساعات قد يُسبِّب سرطان القولون

ومن المهم أن نعرف أن الأصل عند الإنسان أن ينام في البيت ببيئة مناسبة، تكون منخفضة الضوضاء. ومنظمة الصحة العلمية تقترح أن يكون مستوى الضوضاء أثناء النوم أقل من 40 ديسبل، لكن هذا قد لا يتوافر في بعض الأماكن، مثل المدن المزدحمة؛ ومن هنا ظهرت فكرة الضوضاء البيضاء. وبشكل عام، يُعتقد أن للضوضاء البيضاء فائدتين: الأولى أنها صوت بنمط ثابت، يجعله قادرًا على تغطية أي صوت مزعج مفاجئ، سواء من داخل الغرفة أو من خارجها.