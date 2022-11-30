"سبق" تفتح ملف الصناعة.. ونائب الوزير يرد: "صُنع في السعودية" حُلمٌ وتحقَّق بدعم ولي العهد.. ونستهدف إنتاج 300 ألف سيارة سنويًّا

أضف إلى ذلك، فإن السعودية تحتضن أول مصنع في المنطقة لشركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، الذي يستهدف تصدير أكثر من 85% من إنتاجه؛ ما يؤكد تنافسية السعودية وقدرتها على استغلال عدد من الممكنات التي تمتع بها، منها الموقع الجغرافي المميز، والقدرة على الربط مع كبرى القارات، إضافة إلى ميزة النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية؛ وبالتالي نحن موعودون بسوق سعودي كبير في هذه الصناعة التي باتت تساعد على تحقيق أهداف الدول بتقليل الانبعاثات الغازية، كما أنها تقلل من معدلات التلوث في المدن.