وزير الإعلام الأسبق "خوجة" "لـ"سبق": عرضنا الأغاني والمسلسلات في التلفزيون فهاجمتنا "الصحوة" بشدة في خُطب صلاة الجمعة

أنا شخصياً لم أكن أعلم، فأنا كنت عميد كلية التربية آنذاك في مكة، وكان بها في ذلك الوقت كليتا التربية والشريعة فقط، وقد كنت مع زملائي في كليتيّ التربية والشريعة الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان، رحمه الله، والدكتور راشد الراشد، حفظه الله، نحاول تطوير الكليتين إلى جامعة، والحمد لله قد أصبحت في النهاية جامعة أم القرى، فقد كان كل عملي أكاديمياً بحتاً، إضافةً الى عمادة الكلية وكوني أستاذاً للكيمياء لم يكن عندي فكرة على الإطلاق عن الإعلام، أو كيف يُدار الإعلام؟ ولا ماهية الصحافة وكيف تُدار الصحافة؟ وجمعتني اجتماعات، وعلاقة صداقة مع مدير الجامعة الدكتور محمد عبده يماني، رحمه الله، وفي عهد الملك خالد، رحمه الله، أصبح الدكتور محمد عبده يماني وزيراً للثقافة والإعلام، وبينما وأنا أقود سيارتي أستمع للمذياع، فلم يكن هناك في ذلك الوقت هاتف جوّال إذا بي أُفاجأ خلال قراءة قرارات مجلس الوزراء -عبر المذياع- بخبر تعيين الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة وكيلاً لوزارة الإعلام والشؤون الإعلامية، وعندما وصلت إلى منزلي، اتصلت مباشرةً عبر الهاتف الأرضي بمعالي الدكتور محمد عبده يماني، رحمه الله، متسائلاً: ماذا حدث؟ أجابني إجابة مقتضبة صدر الأمر، وغداً يجب أن تحضر إلى الرياض كي تتسلم مهام عملك، وفعلاً ذهبت إلى الرياض، وقد دخلت عالماً جديداً آخر مختلفاً عن العالم الأكاديمي الذي كان واضحاً وصادقاً بعكس دهاليز عالم الإعلام الجريء المنفتح، وثم يصبح لديك بشكل مفاجئ اتصالاتٌ مباشرة مع قيادات ورجالات الدولة، بينما كنت أحلم قبل تركي العالم الأكاديمي أن التقي وزير المعارف آنذاك، فقد كانت نقلة كبيرة في حياتي ومختلفة تمامًا، حيث أصبح العالم كله أمامك وتعلمت بسرعة، ولله الحمد، وأحببت الإعلام وعشقته، وجمعتني علاقات وصداقات طيبة مع رؤساء تحرير الصحف والأدباء والوسط الفني، وكانت الفترة التي تسلّمت فيها وكالة الشؤون الاعلامية فترة صعبة، حيث كانت الحداثة والصحوة والتطرف، وأيضاً كانت فترة غنية بالتجارب، مما أكسبني خبرة جيدة في التعامل مع التحديات. ومن أعظم التحديات التي لا أنساها اعتداء جهيمان على الحرم المكي الشريف، فقد سبقت هذا الاعتداء نقلة نوعية في الإذاعة والتلفزيون، حيث كنا منطلقين بشكلٍ جيدٍ نحو الترفيه لأن الناس كانوا بحاجة في ذلك الوقت إلى الترفيه، ولم تكن هناك وسيلة للترفيه سوى التلفاز والمذياع. وبدأنا بعرض الأغاني والمسلسلات بشكلٍ جيد حتى أصبحت حديث المجتمع ولاقت استحسان المجتمع، باستثناء الصحوة، والهجوم الشديد علينا من قِبلهم، أثناء خُطب صلاة الجمعة. لكن لم نكن نستمع إليهم، وظللنا منطلقين نحو تحقيق الهدف إلى أن حدث الاعتداء الغاشم من قِبل جيهمان ومعاونيه، فحصلت نكسة حقيقة في الإعلام، وعدنا للوراء كثيراً، حيث أصبح التلفاز هزيلاً جداً، وشعرنا حقيقةً بالأسى لهذه النكسة، ثم تولى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم في البلاد، وبعد توليه بعام تمّ إعفاء معالي الدكتور محمد عبده يماني، وتولى وزارة الاعلام معالي الشيخ علي الشاعر، وتغيّر أسلوب الإدارة في الوزارة ذلك الوقت، فقمت بطلب أن أعود أستاذاً للكيمياء مرة أخرى في مكة، وأكرمني خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، رحمه الله، كثيرًا بإعادتي أستاذًا لكلية التربية بأمرٍ ملكي، وكانت هذه سابقة تحدث للمرة الأولى ولم تحدث بعد ذلك، وعدت لمحبوبتي الكيمياء كأنّي لم أغب عنها يومًا واحدًا، وألفت كتاب تفاعلات الكيمياء وميكانيكية التفاعل وكنت سعيداً جداً، وبينما أنا منهمكٌ في الكيمياء والكلية أتاني اتصالٌ مفاجئ من نائب وزير الخارجية عبدالرحمن منصوري، رحمه الله، يخبرني عن رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أن أكون سفيرًا للمملكة في تركيا، وعندما أردت أن أرد عليه أن يمهلني كي أفكر، قاطعني قائلاً: لا تحتاج إلى التفكير فقد صدر الأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، بأن تكون سفيرًا، وكنت أعتقد أنني نُسيت، وسأظل مع محبوبتي الكيمياء ولا سيما بعد أن عدت أستاذاً مرة أخرى بعيداً عن الاضواء رغم استمرار علاقتي وصداقتي برؤساء التحرير والوسط الفني والتقيهم بشكل دوري، وفعلاً ذهبت لوزارة الخارجية وقاموا بترتيب أموري وذهبت إلى تركيا سفيراً، وأنا لا أعلم ما مهمة السفير أو ماذا يفعل السفير؟ فكان هذا العالم نافذة جديدة بالنسبة لي وعالماً جديداً، ولا شك أن خلفيتي الثقافية كشاعر وأكاديمي وإعلامي مُلّم بسياسة المملكة وبما يفكر فيه قادتنا، هذا كان أساساً قوياً ساعدني كثيرًا في مهمتي كسفير. ووجدت السفارة ممتعة وبلا شك كانت أسهل بكثير من الإعلام، وأي سفير للملكة العربية السعودية يُعتبر محظوظاً، لأن المملكة لها ثِقل سياسي وإسلامي كبير، مما يجعل السفير عندما يذهب للدولة المُضيفة يجد الاحترام والتقدير جاهزاً أمامه، ولله الحمد، عندما توليت السفارة في دولة تركيا جمعتني علاقات طيبة مع قيادات في تركيا، وأصبحت هناك علاقات تجارية كبيرة جدًا، وأصبحت العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة تركيا قوية جدًا، وكان خادم الحرمين الشريفين سعيداً جدًا بهذه العلاقات.