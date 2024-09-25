كشف خفايا حرب "غزة" وجنوب لبنان.. "السبع" لـ"سبق": رفض الأمير محمد بن سلمان إقامة علاقات مع إسرائيل حفظ حقوق الفلسطينيين

** "طوفان الأقصى" تسبَّب في 100 ألف شهيد و100 ألف جريح ومليونَيْ مُهجَّر فلسطيني.. وغزة تحوَّلت إلى مكان غير قابل للسكن البشري

** السعودية لن تقبل بمنطق الاحتلال وحروب الإبادة التي تُنفِّذها حكومة "نتنياهو" في قطاع غزة وجنوب لبنان

** هذه حكاية إلقاء القبض على شخص في طرابلس كان متقمصًا شخصية سائح ألماني تبيَّن أنه "داني ياتوم" الذي أصبح مديرًا لجهاز الموساد

** أخشى أن يكون هناك مخطط كبير لتكريس الاستيطان والقضاء تمامًا على الحل السلمي

** فؤاد شكر وإبراهيم عقيل كانا على لوائح العقوبات الأمريكية بسبب تفجير "المارينز" بلبنان.. ومن الواضح وجود توافُق أمريكي-إسرائيلي على اغتيالهما

** "كاميلا هاريس" ستفوز بالانتخابات الأمريكية.. والسياسة الأمريكية لن تتغير في منطقتنا بشأن الصراع مع إسرائيل

** نحن أمام كارثة وطنية.. والمسؤول عنها "السنوار" فقد اتخذ القرار منفردًا.. وعلينا أن نتذكر أنه في تلك الليلة قام بثلاثة أمور

** "الناتو" سوف يستمر في استنزاف وإشغال "بوتين" ومنع روسيا من أن تلعب دورًا في العالم بسبب التفاهم السعودي-الروسي حول النفط

** "نتنياهو" قال إنه سيُغيِّر وجه الشرق الأوسط.. وظهر بصورة البطل أمام المجتمع الإسرائيلي