د."الجديع" لـ"سبق": الدور المحوري للسعودية كان مفتاحًا للمنطقة في كشف خطورة "جماعة الإخوان المسلمين" الإرهابية والتصدي لها

نعم. الأمر الذي اعتادت عليه الجماعة تدرج التوتر بينهم وبين الدول، بمعنى أنّهم مثلًا يُعرض عليهم شيء، ثم يرفضونه فيبدأ التصعيد تدريجيًا حدث هذا في مصر بعد (1952) حتى ألغيت كل الأحزاب إلا جماعة الإخوان في (1953). ثم تصاعد الخلاف مع الجماعة فحظرت سنة (1954)، وبعد ذلك عملت الجماعة داخل مصر، حتى أعيدت سجن العديد منهم في (1965) ثم عاد الانفتاح للجماعة وسمح لها بالطباعة والنشر والعمل في (1974)، وكان الأمر مختلفًا في السعودية، حين قالت كلمتها بأنها ستقضي عليهم فورًا. ويرجع هذا إلى أنَّ السعودية أدركت ما تحمله هذه الجماعة من تراث طويل يمتد إلى ما يقارب القرن من الزمن، تاريخ مليء بالكراهية، والتفريق، والجشع، والخيانة، لا يؤمن جانبهم أبدًا، ولا ولاء لهم لأي دولة عربية، وكانت الفطنة عالية عبّر عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- حين تحدث عن اختراقهم التعليم، وهذا يعني أنَّ الدولة رأت بأنها لا تتبع الجسم التنظيمي فقط، بل التنظيري كذلك الذي يرسل الشباب عبر كلماته بحجة التعليم إلى هذا التوجه، الأمر شبيه بتعامل العالم مع النازية، هل يمكن أن تعطيها فرصة؟ أن تترك من يشرح العنصرية النازية للشباب وتعتقل فقط عناصر وحدات (إس إس) لجرائمهم ضد الإنسانية! إضافة إلى ذلك فهذا الدور المحوري للسعودية، بقيادتها الحكيمة، وحزم ولاة أمرها، كان مفتاحًا للمنطقة جميعًا أن تدرك خطورة هذه الجماعة، وضرورة الحزم في التعامل معها، وأنّه لا يمكن الاحتفاظ بالأمرين معًا الإبقاء على هذه الجماعة والتقدّم، لا يمكنك أن تسعى لتعليم جيّد، ما دمت تحتفظ بمن يدمّر المنظومة التعليمية، لا يمكنك أن توجه الشباب إلى التقدّم في الحياة، وتحتفظ بمن يحثهم على تدمير الحياة. ولعلي هنا أشير -كمثال قريب- لبعض الجهود الملموسة ما قامت به وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية وتقوم به من خطاب معتدل، مكافح للتطرّف، والجميع يشاهد الحركة النشطة التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وكان آخرها زيارته للمغرب في إطار محاربة الغلو، ونشر الرسالة الحقيقية للإسلام، هذه الجهود الكبيرة، لا بد أن تسجّل وتخرج للناس بصورة دورية عن طريق دراسات علمية جادّة في إطار الأمن الفكري.