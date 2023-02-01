أمير منطقة جازان: نجني ثمار رؤية ولي العهد.. والمكتسبات تتواصل وحققنا حلم أهم ممرات النقل البحري على مستوى العالم

A

- بدأت الهيئة في تنفيذ المشاريع التنموية منذ عام 1400، وقد قامت بشق وصيانة وتوسعة ما يزيد على (83) طريقًا جبليًّا في محافظة فيفا ومحافظة بني مالك بإجمالي أطوال تجاوزات (400) كيلومتر، وقد استمرت أعمال صيانة الطرق إلى عام 1425هـ؛ حيث تم بعدها نقل خدمات الصيانة إلى إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان؛ حيث إن الهيئة هي الجهة الرائدة في مجال البن السعودي وتعتبر المصدر الحكومي الوحيد لشتلات البن في المملكة، وقامت خلال السنوات الماضية بتوزيع أكثر من مليون شتلة بن للمزارعين وتعمل على إقامة دورات تدريبية وتوزيع كتيبات إرشادية للمزارعين داخل منطقة جازان وخارجها، وتشارك وتدعم جميع مهرجانات البن التي أقيمت على مدار التسع سنوات الماضية في منطقة جازان، وتقوم بالتسويق لهذا المنتج الاقتصادي الهام، كما أنها أنشأت مجمعًا وراثيًّا للبن؛ لعمل البحوث والدراسات على أصناف البن من خلال جمع عينات من جميع مناطق المملكة التي يُزرع بها البن، بالتعاون مع جامعة جازان؛ للحصول على أفضل أنواع البن من حيث الجودة وكثافة الإنتاج.. ولدى الهيئة قاعدة بيانات إحصائية لجميع مزارعي البن بمنطقة جازان يتم تحديثها دوريًّا عبر الفِرَق الميدانية بالهيئة؛ حيث بلغ عدد أشجار البن ما يقارب ٤٠٠ ألف شجرة يُقدر إنتاجها بـ1000 طن، وعدد المزارع أكثر من 2000 مزرعة.

وفي بداية العام الحالي 2022 وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية لإنشاء مركز البن السعودي بطاقة إنتاجية تبلغ 7 آلاف طن في السنة، وكذلك إنشاء مشتل إلى لزيادة السعة الإنتاجية إلى مليون شتلة بن سنويًّا.

كما تقوم الهيئة بمناقشة أوجه التعاون مع الشركة السعودية للقهوة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز زراعة البن في منطقة جازان، وتعتزم الهيئة المساهمة في إنشاء أكاديمية البن السعودي بالشراكة مع الشركة السعودية للقهوة؛ لتدريب المزارعين ورواد الأعمال في هذا المجال والتنسيق لإنشاء متحف البن السعودي بالشراكة مع هيئة المتاحف بوزارة الثقافة؛ حيث إن وجود هذه المنشآت الثلاثة (مركز البن السعودي، وأكاديمية البن السعودي، ومتحف البن السعودي) في مجمع واحد سوف؛ يشكّل مزارًا سياحيًّا لمحبي القهوة السعودية على مستوى الشرق الأوسط.

وتأكيدًا لجهود الهيئة في هذا المجال؛ فقد تم زيارة مقر الهيئة من الإدارة العليا لشركة Starbucks من سياتل وأوروبا في شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك لمناقشة الاستثمار في المحصول المحلي من البن السعودي ذي الجودة العالية وإمكانية إدخالها ضمن مقاهي Starbucks Reserve المميزة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، كما بادرت الهيئة مؤخرًا باقتراح انضمام المملكة لمنظمة البن العالمية، وتمت الموافقة على المقترح من الجهات المختصة، ويتم مناقشة المقترح حاليًا بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وجميع جهود الهيئة تتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة ۲۰۳۰ ومبادرتي سمو ولي العهد مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".