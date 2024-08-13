باحث في الشؤون الدولية يكشف خفايا صراعات المنطقة.. ويؤكد لـ"سبق": قيادة السعودية واجهت التحديات والمشاريع المشبوهة وحققت الاستقرار ووفّرت لشعبها اقتصادًا فعالًا

وفي تقديري أن إسرائيل استفادت في العموم من هذه المغامرة الغبية، ونجحت في تحقيق الكثير من أهدافها؛ فقد تمكنت من القضاء على ما لا يقل من 8 آلاف مقاتل في الجناح الحمساوي المسلح، وأيضًا العديد من القيادات العسكرية والسياسية، كما تمكنت بعدوانها -الذي بلغ منتهى الهمجية- من القضاء على دولة حماس في قطاع غزة؛ ليس هذا فقط بل إن سكان غزة يحمّلون حركة حماس مسؤولية معاناتهم، والكارثة الإنسانية التي حلت بهم جراء هذه الحرب العبثية التي صارت وبالًا على فلسطين، وقضية الشعب الفلسطيني العادلة، لقد نجحت إسرائيل في تفكيك دولة حماس في غزة وضربت بناها الاجتماعية والأيديولوجية والفكرية والسياسية والتنظيمية داخل القطاع، ولن تعود الحركة مرة أخرى لحكم غزة؛ فالسكان هناك لا يمكن أن يقبلوا بالحمساويين الذين كانوا سبب نكبتهم الجديدة دون أن يوفروا لهم أي حماية أو رعاية مسبقة لمثل هذه المغامرات العبثية. والصراع لن يتمدد أكثر مما نراه؛ فالجبهات كلها تحت إيعاز إيراني، ولا يمكن المغامرة بفتح حرب إقليمية ستكون تداعياتها معقدة وخاصة أن إسرائيل أثبتت قوة مخالبها، وسطوة أجهزتها، ويكفي اغتيال "إسماعيل هنية" في طهران، وتصفية "صالح العاروري" في الضاحية الجنوبية؛ وهو ما يشير إلى الامتدادات الكبرى داخل إيران نفسها.