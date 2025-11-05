المهندس حامد العرفج لـ"سبق": التكييف الذكي أصبح ضرورة وليس رفاهية.. والمستهلك السعودي أكثر وعيًا بالتقنية

أبرز التطورات هي في الأنظمة الذكية المتصلة التي تسمح للمستخدم بالتحكم في التكييف عن بُعد من خلال تطبيقات الهاتف أو الأوامر الصوتية، إضافة إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي في ضبط الحرارة والرطوبة تلقائيًا. هذه التقنيات لم تعد رفاهية، بل أصبحت مطلبًا أساسيًا للمستخدمين الباحثين عن الراحة وتوفير الطاقة.