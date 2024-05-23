كشف لـ"سبق" حقائق وأرقاماً عن دوري "روشن".. "الربيعان": قيمة الأندية السعودية 1.11 مليار دولار وإيرادات "الرابطة" هذا الموسم 173 مليون دولار

- "كريستيانو رونالدو" و"كريم بنزيما" و"نيمار" وغيرهم أسماء لامعة جلبت المشجعين إلى الملاعب و"حملة دعم روشن" مستمرة.
- مقابل 900 مليون ريال.. "SSC" وقعت عقداً لنقل مباريات الدوري لـ 3 أعوام.. وسوق الرياضة السعودية سيرتفع بنسبة 250% عام 2030.
- جاذبية النجوم العالميين ساعدت على بث المباريات لأكثر من 130 دولة بمعدلات أعلى 4 مرات من معدلات الموسم السابق.
- عقد رابطة المحترفين مع شركة "روشن" 5 أعوام مقابل 478 مليون ريال.. والقيمة السوقية للدوري السعودي قفزت 148% .
- حتى الآن لم تنجح أنديتنا في الاستفادة من عوائد "متاجرها الرياضية".. وشكوى الأندية الكبيرة حد من بيع "القمصان" المقلدة.
- لا بد أن تتفهم الأندية أن تسويق المنتج الرياضي مختلف.. ولم نشاهد منتجات رياضية في مطار الملك خالد الدولي إلا للنصر والهلال.
- من المبكر الحكم على تجربة التسويق والاستثمار في الأندية السعودية؛ لعدم وجود أثر كبير من حيث النقل التلفزيوني أو تذاكر المباريات.
أكد الكاتب ومستشار الاستثمار والتسويق الرياضي خالد الربيعان أن دوري "روشن" السعودي منفتح على جذب مستثمرين عالميين منذ إعلان المملكة عن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، في خطوة كانت جديدة من نوعها، والتي كانت تهدف إلى تحسين وضع الرياضة في المملكة حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلا أن الأمر شهد نجاحاً باهراً وقفزة نوعية من الناحية الاقتصادية بالنسبة لدوري روشن السعودي.
وأضاف "الربيعان": تجاوزت إيرادات رابطة دوري المحترفين السعودي 500 مليون ريال خلال الموسم الجاري حتى الآن، ويتوقع أن تلامس 650 مليون ريال، أكثر من (173 مليون دولار) مع ختام الموسم، إثر انضمام رعاة جدد خلال الفترة القادمة، ليس هذا فقط بل حققت حملة دعم روشن نتائج متباينة حتى الآن، بعد أن استحوذت على أفضل اللاعبين الدوليين أمثال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار وغيرهم من الأسماء اللامعة، وبالرغم من ذلك فإن الحملة لا تزال تسعى من أجل جلب المشجعين إلى ملاعبها حيث يبلغ متوسط حضور المباريات 8321 متفرجاً فقط لموسم 2023-2024 الحالي حتى تاريخه، بانخفاض بنحو 10% عن الموسم السابق، وبالرغم من ذلك، فإن الجاذبية العالمية للنجوم الأجانب ساعدت على تأمين صفقات بث المباريات في أكثر من 130 دولة بمعدلات أعلى 4 مرات من معدلات الموسم السابق.
وقال "الربيعان": القيمة السوقية وجذب الاستثمار والرعاة، وهي الخطة التي وضعها مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية تستهدف زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال، وهذا ما حدث بالفعل بعد أن قفزت القيمة السوقية لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم بنسبة 148%، وذلك بعد توقيع حزمة من عقود الرعاية، ما يعزز من مداخيلها ومداخيل الأندية المالية سنوياً، حيث ترتبط مع عدة رعاة بعد أن أبرمت عقوداً مع شركة "روشن" كراعٍ مسمى، وروح السعودية، ونون، ومصرف الإنماء، وميدغلف للتأمين، وشركة سال السعودية، وان قو، وهاف مليون، وEA Sports، بخلاف عقد الناقل التلفزيوني "قنوات SSC"، ويمتد عقد رابطة المحترفين مع "روشن" لخمسة أعوام مقابل 478 مليون ريال، حيث أصبح الاسم الجديد للدوري السعودي "دوري روشن السعودي"، فيما وقعت مع "قنوات SSC" عقداً لمدة ثلاثة أعوام مقابل 900 مليون ريال (300 مليون ريال للعام الواحد)، كما أن نشاط الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قفز بقيمتها السوقية بنسبة 148% منذ يوليو الماضي لتصل القيمة السوقية لأندية "دوري روشن" الـ16 نحو 1.04 مليار يورو (1.11 مليار دولار)، بحسب تقديرات موقع "فوتبول بينش مارك" التابع لشركة "كي بي إم جي" للمحاسبة".
وعن سوق الرياضة السعودية، قال "الربيعان": مرشحة للارتفاع 250% بحلول 2030 وقد شهد تطوير استثمارات قطاع الرياضة ارتفاعاً في قيمة سوق الرياضة في السعودية بنسبة 250% لتصل إلى 84 مليار ريال (نحو 22.4 مليار دولار) بحلول عام 2030، والمتاجر وعوائد الأندية المتاجر دائماً ما تكون من العناصر الأساسية لميزانيات الأندية، ولكن حتى الآن لم تنجح أنديتنا فى الاستفادة من عوائد هذه المتاجر، وذلك بسبب شكوى مسؤولي الأندية الكبيرة قبل عامين تقريباً من ضعف الرقابة على بيع الملابس المقلدة للأندية مما يضعف الشراء على المنتجات الأصلية التي تباع في متاجر الأندية بنسبة تتجاوز 80%، حيث تصل قيمة الطاقم الرسمي للأندية السعودية إلى 400 ريال سعودي، فيما لا تتجاوز قيمة المقلد 70 ريالاً، وهذا ما جعل مصلحة الجمارك السعودية تشدد على تطبيق قانون منع استيراد الملابس المقلدة للأندية الرياضية السعودية، من خلال كافة المنافذ، كما ستصادر أي ملابس تحمل شعارات الأندية، ما لم يكن هناك تصريح رسمي من قبل النادي الذي يملك العلامة التجارية للمنتج. فعلى ذكر المثال بالرغم من تراجع أداء نادي برشلونة على المستوى الفني إلا أن العملاق الكتالوني تصدر قائمة أكثر الأندية تحقيقاً للإيرادات من مبيعات وتسويق قمصان اللاعبين والأمور التجارية المتعلقة بالفريق فى المتاجر الرسمية للنادي، حيث تصدر قائمة الأندية الأوروبية بأعلى إيرادات من مبيعات وتسويق القمصان وفقاً للتقرير المالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بقيمة 179 مليون يورو، فيما جاء فريق ريال مدريد بقيمة 155 مليون يورو، وجاء فريق بايرن ميونخ في المركز الثالث بقيمة 147 مليون يورو، بالقائمة التي نشرها موقع "ترانسفير ماركت".
وعن الحكم على تجربة التسويق والاستثمار في الأندية السعودية، وتقرير مدى نجاحها أو فشلها، قال "الربيعان": لا يزال مبكراً؛ لعدم وجود أثر كبير لها، سواء من حيث النقل التلفزيوني أو تذاكر المباريات، فحتى الآن لم تستثمر غالبية الأندية وجودها في دوري المحترفين، والرعاية التي تحققت لا تتجاوز شعار الرعاة على قمصان الفرق، وهذا لا يكفي، في الوقت الذي نجحت فيه بعض الشركات الراعية في خلق علاقة بينها وبين جمهور الفريق، ومن ثم استأثرت بتفاعله وتعاطفه معها، مما أسهم في تعزيز علاماتها التجارية، وتسويق منتجاتها. والأندية تحتاج لخلق بيئة جاذبة، لتحقيق إيرادات مجزية من الرعايات، واستثمار أصول النادي، ولا بد أن تتفهم إدارات الأندية أن المنتج الرياضي ليس كباقي المنتجات، فهو منتج غير ملموس، ويجب تفعيل متاجر الأندية وتسويق منتجاتها، والعمل على موضوع الشهرة والانتشار، حيث إن نقاط البيع في المطارات الدولية لا توجد بها منتجات للأندية، ولن تشاهد منتجات رياضية سوى في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عبارة عن منتجات ومبيعات ناديي الهلال والنصر فقط، وأهمية العمل على برامج الولاء وتنمية العضوية وتنويعها، وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وزيادة توظيف منصات السوشيال ميديا الخاصة بالأندية؛ لزيادة التسويق، واستشارة المختصين؛ من أجل تحقيق مكتسبات الاتصال التسويقي.