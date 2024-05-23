كشف لـ"سبق" حقائق وأرقاماً عن دوري "روشن".. "الربيعان": قيمة الأندية السعودية 1.11 مليار دولار وإيرادات "الرابطة" هذا الموسم 173 مليون دولار

وعن الحكم على تجربة التسويق والاستثمار في الأندية السعودية، وتقرير مدى نجاحها أو فشلها، قال "الربيعان": لا يزال مبكراً؛ لعدم وجود أثر كبير لها، سواء من حيث النقل التلفزيوني أو تذاكر المباريات، فحتى الآن لم تستثمر غالبية الأندية وجودها في دوري المحترفين، والرعاية التي تحققت لا تتجاوز شعار الرعاة على قمصان الفرق، وهذا لا يكفي، في الوقت الذي نجحت فيه بعض الشركات الراعية في خلق علاقة بينها وبين جمهور الفريق، ومن ثم استأثرت بتفاعله وتعاطفه معها، مما أسهم في تعزيز علاماتها التجارية، وتسويق منتجاتها. والأندية تحتاج لخلق بيئة جاذبة، لتحقيق إيرادات مجزية من الرعايات، واستثمار أصول النادي، ولا بد أن تتفهم إدارات الأندية أن المنتج الرياضي ليس كباقي المنتجات، فهو منتج غير ملموس، ويجب تفعيل متاجر الأندية وتسويق منتجاتها، والعمل على موضوع الشهرة والانتشار، حيث إن نقاط البيع في المطارات الدولية لا توجد بها منتجات للأندية، ولن تشاهد منتجات رياضية سوى في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عبارة عن منتجات ومبيعات ناديي الهلال والنصر فقط، وأهمية العمل على برامج الولاء وتنمية العضوية وتنويعها، وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وزيادة توظيف منصات السوشيال ميديا الخاصة بالأندية؛ لزيادة التسويق، واستشارة المختصين؛ من أجل تحقيق مكتسبات الاتصال التسويقي.