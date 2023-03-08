"الجفالي للسيارات" عن اختيار "مطل البجيري" في عرض سيارات مرسيدس بنز: نسعى لصناعة تجربة فريدة لعملائنا

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تعتبر سيارة (Concept EQG) بمثابة استعراض تمهيدي ونظرة واعدة عن مقدرات ومزايا سيارات G-Class من مرسيدس- بنز المزودة بنظام دفع كهربائي ببطارية، تجمع السيارة من الناحية التصميمية والبصرية ما بين المظهر المذهل الذي لا تخطئه العين في سيارات مرسيدس من الفئة G-Class وعناصر التصميم النموذجية المختلفة المميزة المختارة بعناية من الموديلات الكهربائية بالكامل من Mercedes-EQ. تتميز السيارة بوجود طلاء جذاب بلونين – Gloss Black في الأعلى، وGloss Aluminium Beam في الأسفل وشبك Radiator باللون الأسود المميز.

ومن حيث الأداء، فهي تجمع ما بين الرؤى المستقبلية عن السيارات الكهربائية بالكامل ومزايا السيارات الصلبة المصممة للطرق الوعرة؛ مما يجعلها تتميز بكامل مزايا سيارات G-Class. أما خصائص الدفع الرباعي (4x4) الملازمة لسيارات G-Class، والتي رسخّت لأعلى المعايير باستمرار؛ فإنها لن تجد طريقها ومكانتها البارزة في عصر السيارات الكهربائية بالكامل فحسب؛ بل يمكنك توقع أن يتم تطويرها أكثر في بعض النواحي الأخرى.