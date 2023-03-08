"الجفالي للسيارات" عن اختيار "مطل البجيري" في عرض سيارات مرسيدس بنز: نسعى لصناعة تجربة فريدة لعملائنا

أكدت شركة إبراهيم الجفالي للسيارات، سعيها الدائم إلى خلق تجربة مميزة وممتعة تفي بالمعايير التي تُحقق طموحات ورغبات عملائها وخبراء السيارات في المملكة.. وبخصوص التدشين الأول لسيارتي Mercedes-AMG SL 55 وMercedes-AMG G63 4x4² والعرض الأول لـConcept EQG النموذج الكهربائي لـG-Class والتي تعتبر أيقونة سيارات مرسيدس- بنز للطرق البرية والوعرة واختيار "مطل البجيري" للعرض؛ فإن هذا العرض جاء ليعطي نظرة واعدة عن مقدرات ومزايا سيارات G-Class من مرسيدس- بنز المزودة بنظام دفع كهربائي ببطارية، تجتمع في السيارة من الناحية التصميمية والبصرية، كما أن "مطل البجيري" الذي اختير كمكان للعرض هو إحدى أبرز المعالم الثقافية؛ حيث يجمع بين الأصالة والعراقة والنظرة المستقبلية.
وجاء الحوار كالتالي:
- لماذا تم اختيار "مطل البجيري" ليحتضن هذا العرض المفتوح لسيارات مرسيدس- بنز؟
نؤمن في شركة مرسيدس- بنز باستمرارية الفخامة في المستقبل، وحيث إن مطل البجيري يعتبر مَعلمًا رئيسيًّا من معالم الاستدامة والفخامة، لما يتميز به من مشاهد مميزة واستثنائية يضمها حي الطريف الذي يعتبر من أهم المعالم الثقافية في المملكة العربية السعودية، ويتلاقى مع مرسيدس- بنز في الأصالة والعراقة التاريخية، وبشكل عام تمتلك الدرعية مقومات جمالية وتراثية أعادت رؤية 2030 اكتشافها من خلال إحياء الموروث التاريخي لهذه المنطقة الهامة في تاريخ المملكة؛ لذلك لم نجد موقعًا أفضل لتقديم جديد سيارات مرسيدس- بنز من منطقة الدرعية الرائعة.
- ما هي السيارات الجديدة التي تم تقديمها في "مطل البجيري" لأول مرة؟
إننا نسعى دائمًا، في مثل هذه المناسبات، نحو خلق تجربة مميزة وممتعة تفي بالمعايير التي تحقق طموحات ورغبات عملائنا وخبراء السيارات في المملكة؛ فقد شاهد الحضور التدشين الأول لسيارتي Mercedes-AMG SL 55 وMercedes-AMG G63 4x4² والعرض الأول لـConcept EQG النموذج الكهربائي لـG-Class والتي تعتبر أيقونة سيارات مرسيدس- بنز للطرق البرية والوعرة.
- لاحظنا أن جزءًا كبيرًا من برنامج الفعالية تَضَمّن التعريف بمنطقة الدرعية وأحيائها التاريخية، كما أن توزيع السيارات كان في مواقع متنوعة داخل المنطقة وتحديدًا في "مطل البجيري" فما الهدف من ذلك؟
لقد سعينا نحو صناعة تجربة جديدة ومميزة لضيوفنا، والتي شملت عرض أحدث سياراتنا، والسماح لهم باستكشافها، ومعرفة المزيد عنها، وفي الوقت ذاته التعرف على الموقع التاريخي في "مطل البجيري" الذي عرضت فيه، وبإلقاء نظرة عامة على ما تم من أنشطة، فمن المؤكد أن حرصنا على أن يكون هذا الحدث ذكرى لا تُنسى من وجدان كافة من شرفونا بتلبية دعوتنا.
- اخترتم لهذا الحدث مسمى (رحلة نحو الفخامة) فلماذا تم اختيار هذا المسمى؟
تعتبر الرفاهية والفخامة هي الأساس الجوهري لسيارات مرسيدس- بنز؛ حيث اجتمعت فخامة سيارات مرسيدس- بنز مع فخامة وعراقة المكان؛ فكانت رحلة امتزج فيها التاريخ الجميل بالحاضر والمستقبل المشرق؛ لذلك لم نجد أفضل من هذا المسمى لنطلقه على هذا الحدث الرائع.
- نودّ أن نتعرف أكثر على سيارة Concept EQG التي تم عرضها في حفل الدرعية؟
تعتبر سيارة (Concept EQG) بمثابة استعراض تمهيدي ونظرة واعدة عن مقدرات ومزايا سيارات G-Class من مرسيدس- بنز المزودة بنظام دفع كهربائي ببطارية، تجمع السيارة من الناحية التصميمية والبصرية ما بين المظهر المذهل الذي لا تخطئه العين في سيارات مرسيدس من الفئة G-Class وعناصر التصميم النموذجية المختلفة المميزة المختارة بعناية من الموديلات الكهربائية بالكامل من Mercedes-EQ. تتميز السيارة بوجود طلاء جذاب بلونين – Gloss Black في الأعلى، وGloss Aluminium Beam في الأسفل وشبك Radiator باللون الأسود المميز.
ومن حيث الأداء، فهي تجمع ما بين الرؤى المستقبلية عن السيارات الكهربائية بالكامل ومزايا السيارات الصلبة المصممة للطرق الوعرة؛ مما يجعلها تتميز بكامل مزايا سيارات G-Class. أما خصائص الدفع الرباعي (4x4) الملازمة لسيارات G-Class، والتي رسخّت لأعلى المعايير باستمرار؛ فإنها لن تجد طريقها ومكانتها البارزة في عصر السيارات الكهربائية بالكامل فحسب؛ بل يمكنك توقع أن يتم تطويرها أكثر في بعض النواحي الأخرى.