المدير الإداري لفنادق ومنتجعات "ويندام" في السعودية محمد حاج حسن لـ"سبق": مبادرات "ويندام غرين" تعمل بشكل وثيق مع رؤية المملكة 2030

بينما تشهد جميع الفئات نموًّا ملحوظًا، إلا أن الفئتين الفاخرة والمتوسطة تشهد انتعاشًا خاصًّا؛ فقد أدى ازدهار السوق المحلي للسياحة في السعودية وتزايد عدد الزوار إلى ارتفاع الطلب على التجارب الفاخرة والعروض المغرية للسوق الفئة المتوسطة؛ إذ تسهم المشاريع الكبرى مثل نيوم وتطوير البحر الأحمر في توفير المزيد من الخيارات للفندقة الفاخرة، بينما تتوسع أماكن الإقامة المتوسطة والاقتصادية بسرعة في مدن مثل الرياض وجدة لتلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال، والسياح المحليين، وأولئك الذين يراعون الميزانية، ويعكس هذا التنوع أحد أهم أهداف رؤية 2030، التي تسعى لجذب مجموعة متنوعة من المسافرين. تتميز فنادق ويندام في السعودية بوجودها البارز في قطاع الفندقة من الفئة المتوسطة، وخاصة فندق رمادا باي ويندام الرياض طريق الملك فهد، الذي يمثل نموذجًا للتميز في هذا القطاع؛ حيث يقدم مزيجًا مثاليًّا من الفخامة، والخدمة الممتازة؛ كونه صُمم لتلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح، للمساهمة في تنمية قطاع الضيافة المتوسطة في السعودية.