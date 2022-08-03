البروفيسور "المزروعي" لـ"سبق": الاحترار العالمي سيشكل خطرًا كبيرًا في 2035.. وهذه روشتة الإنقاذ

ومن الواضح أن الظواهر المناخية المتطرفة أصبحت تكرر بشكل أكبر من السابق وذات تأثيرات أشدّ من السابق على شبه الجزيرة العربية في الآونة الأخيرة، وتحديدًا خلال العقد الماضي، وقد يكون ذلك مرتبطًا بتغير المناخ. وستكون مثل هذه الأحداث أشد خطورة على مناحي الحياة المختلفة إذا فشلنا في بذل جهد جماعي للحفاظ على الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية أو 2 درجة مئوية بحد أقصى. أما على الصعيد العالمي فقد تم تسجيل ارتفاعات قياسية في العديد من المناطق على مستوى العالم تجاوزت 50 درجة؛ حيث تم تسجيل 54 درجة في الأحواز في 26 يونيو 2017م، أما في كندا وفي عام 2021م تم تسجيل 49.6 درجة مئوية في ليتون؛ مما يؤكد على أن العالم أجمعه يتأثر بهذه التغيرات وليست خاصة بمنطقة معينة دون أخرى، ونظرًا للحرارة المرتفعة فقد تكررت حوادث حرائق الغابات، وقد تكون بعض الحرائق مفتعلة، ولكن الكثير منها حصل بشكل طبيعي نظرًا لارتفاع درجة الحرارة.