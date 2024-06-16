"ملحمة فرق النظافة" تعيد البريق لمشعري عرفات ومزدلفة بعد موسم الحج

يأتي ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للنظافة، حيث تتكاتف جهود 13 ألف عامل، مدعومين بـ 912 آلة متنوعة الأحجام و1135 صندوقًا كهربائيًا ضاغطًا، في ملحمة بيئية تستمر على مدار الساعة هذا المشهد، في عمل ليس روتينيًا، بل هو شهادة حية على الإخلاص والتفاني في خدمة حجاج بيت الله الحرام.