ضبط مقيم ارتكب مخالفة التخييم بمحمية الملك عبدالعزيز.. وآخر لوّث البيئة بالشرقية

وفي التفاصيل، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لارتكابه مخالفة التخييم في متنزه وطني دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال.