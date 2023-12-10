مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 10 أشواط نهائية للمحليين وصقّاري المستقبل

من جهة أخرى، فاز الصقّار عزام بن عادل الملوحي بكأس المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور عن شوط جير بيور فرخ بالصقر (كلاش)، وحل ثانيًا فضل بن عيسى الخاطر، وفيصل بن مقحم القحطاني في المرتبة الثالثة، واقتنص الصقّار فهد بن محمد المنصوري كأس المزاد الدولي في شوط فئة قرموشة جير فرخ بصقره (قروش)، تلاه عبدالله بن حسن الفضلي، ثم أمين بن عبدالله الملاح، بينما نال الصقّار الشبل علي بن سعيد المري لقب شوط صقّار المستقبل فئة جير تبع فرخ بالصقر (الحنيش)، تلاه سعيد بن عبدالمحسن المري، وناصر بن عبدالمحسن الغيثاني.