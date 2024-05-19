"الوطني للوثائق والمحفوظات" يُطلق برنامجه التدريبي السابع

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم الأحد، إطلاق البرنامج التدريبي "إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية" بنسخته السابعة، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، ويستمر التسجيل حتى 28 ذي الحجة 1445هـ.
يأتي البرنامج ضمن جهود المركز الرامية لتطوير قدرات ومهارات منسوبي مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية، وإرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم في تنظيم إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، ويعمل على تطويرها والنهوض بها.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إعداد المشاركين من منسوبي الأجهزة الحكومية في مجال الوثائق والمحفوظات نظريًا وعلميًا لممارسة مهامهم وأدوارهم بشكل فعال.
وذلك من خلال رفع مستوى الكفاءة المهنية، وتزويدهم بأحدث الأساليب والوسائل الحديثة لحفظ الوثائق والمحفوظات واسترجاعها وتداولها وإدارة هذه الوثائق بطرق فعالة ومنتجة.
ويتكون البرنامج من مستويين "تأسيسي ومتقدم"، ويشتمل المستوى الأول على المفاهيم الأساسية للعمل الوثائقي، بالإضافة إلى أسس ومفاهيم تنظيم وفهرسة وتصنيف الوثائق وحفظها.
فيما يركز المستوى المتقدم على شرح آليات إتلاف الوثائق والتزويد وتطبيق معايير أمن الوثائق والمحافظة عليها وتعزيز الأمن السيبراني للوثائق الرقمية.
بالإضافة إلى تطبيقات عملية على الأرشفة الإلكترونية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ودعا المركز الوطني، منسوبي الأجهزة الحكومية العاملين في المجال الوثائقي إلى التسجيل في البرنامج التدريبي والاطلاع على كامل التفاصيل والشروط من خلال الموقع الرسمي.