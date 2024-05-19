"الوطني للوثائق والمحفوظات" يُطلق برنامجه التدريبي السابع

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم الأحد، إطلاق البرنامج التدريبي "إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية" بنسخته السابعة، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، ويستمر التسجيل حتى 28 ذي الحجة 1445هـ.