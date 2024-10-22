"البيئة" تستعرض تطوير الحلول المبتكرة لاستدامة القطاع الزراعي في المملكة

يُذكر أن التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء، هو أحد مبادرات الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويهدف إلى إيجاد مجتمع من المهتمين والراغبين بتفعيل دور التقنيات في قطاع الزراعة والأغذية، ويوفر منصة لتبادل المعارف والخبرات بين أطراف متعددة في هذا القطاع بمشاركة أكثر من (50) جهة تشمل جهات حكومية، وأكاديمية، وملاك التقنيات، وشركات وطنية ودولية، ومؤسسات تمويلية واستثمارية، بجانب القطاع غير الربحي.