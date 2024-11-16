"الجودة في عصر التقنيات المتقدمة".. "المواصفات" تنظّم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة

ويهدف المؤتمر الذي يقام على مدى 3 أيام ويضم 12 جلسة حوارية و6 ورش عمل تدريبية، إلى إبراز دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وأهميـة الاسـتثمار فيها، واستعراض التجارب الناجحة محليًّا ودوليًّا في توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز جودة الخدمات، ومناقشة كيفية استفادة المؤسسات من الجيل الرابع للجودة في تعزيز كفاءتها وتحقيق التميز، والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتطوير المستدام في مجال الجودة، إضافة إلى تحفيز التواصل وتبادل الخبرات بين المعنيين وأصحاب الاهتمام المشترك بتحسين جودة الخدمات والمنتجات.