"الجودة في عصر التقنيات المتقدمة".. "المواصفات" تنظّم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة

تنطلق غدًا في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، فعاليات المؤتمر الوطني التاسع للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحت شعار "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة"؛ وذلك بمشاركة واسعة من صناع القرار والخبراء المحليين والدوليين ورواد الجودة والتقنية.
ويهدف المؤتمر الذي يقام على مدى 3 أيام ويضم 12 جلسة حوارية و6 ورش عمل تدريبية، إلى إبراز دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وأهميـة الاسـتثمار فيها، واستعراض التجارب الناجحة محليًّا ودوليًّا في توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز جودة الخدمات، ومناقشة كيفية استفادة المؤسسات من الجيل الرابع للجودة في تعزيز كفاءتها وتحقيق التميز، والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتطوير المستدام في مجال الجودة، إضافة إلى تحفيز التواصل وتبادل الخبرات بين المعنيين وأصحاب الاهتمام المشترك بتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
ويسعى المؤتمر لتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات، وتقديم توصيات عملية يمكن تبنيها لتعزيز الجودة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.
وتشهد نسخة هذا العام من المؤتمر حضورَ ضيف الشرف لجمهورية الصين الشعبية، التي يشارك ممثلوها بخبراتهم وتجاربهم في مجال الجودة؛ بما يعزز التعاون وتبادل المعرفة بين المملكة والصين في هذا المجال الحيوي.
ويركز أكثرُ من 60 متحدثًا في الجلسات الحوارية والورش التدريبية، على تقديم حلول مبتكرة لتحديات الجودة التي تواجه مختلف القطاعات مثل: التعليم، والصحة، والصناعة، والخدمات، وريادة الأعمال، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة وتطبيقاتها؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية وتحقيق رضا المستفيدين