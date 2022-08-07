"وكالة المكتبات" برئاسة الحرمين تُطلق الموسم الثقافي الصيفي

أطلقت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، الموسم الثقافي الصيفي لعام 1444هـ، الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والتربوية المتنوعة.
وأوضحت الوكيل المساعد للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية إبتهال بنت علي الجعيد، أن البرامج مقدمة من قسم الأنشطة بالمكتبة والقائم عليها سارة العميري، وإيمان الريشي، وهي موجهة لجميع الفئات العمرية لتلبية احتياجات المجتمع ورفع المستوى الثقافي والمعرفي لديهم.
وبيّنت الجعيد، أن برامج الأسبوع الثاني من شهر المحرم لعام 1444هـ، ستتضمن : "برنامج Canva" من تقديم صالحة بنت حسن النفيعي، و"التربية وبناء الثقة بالنفس عند الطفل" ستقدمه أحلام بنت عبدالله الطلحي.
وأكدت وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن الوكالة تعمل بكل تفانٍ لتطوير مكتبة الحرم المكي الشريف لإثراء تجربة القاصدات والزائرات، وتسعى دائماً لتحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، ورؤية الرئاسة التطويرية ٢٠٢٤.
جديرٌ بالذكر أن مثل هذه البرامج تحظى بدعمٍ واهتمام لا محدود من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.