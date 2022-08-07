"وكالة المكتبات" برئاسة الحرمين تُطلق الموسم الثقافي الصيفي

وبيّنت الجعيد، أن برامج الأسبوع الثاني من شهر المحرم لعام 1444هـ، ستتضمن : "برنامج Canva" من تقديم صالحة بنت حسن النفيعي، و"التربية وبناء الثقة بالنفس عند الطفل" ستقدمه أحلام بنت عبدالله الطلحي.