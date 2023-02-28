لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تختتم اجتماعها الـ31

وتناول الاجتماع كل الملفات المشتركة؛ تمهيدًا لعرضها على الدورة (27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وآخر التطورات في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، كما ناقش سير العمل في عدد من مجالات التعاون والأنشطة القائمة في مجال التجارة والاستثمار، وإمداد الطاقة، والتغير المناخي، والتحول الأخضر، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف العنيف، والتحول الرقمي، والتعليم والبحث العلمي، والمساعدات الإنسانية والتنموية والتأهب للكوارث.