الإقامة المميزة تستقطب 2600 من الكفاءات الصحية الاستثنائية لتعزيز القطاع الصحي

ويتمتع حامل الإقامة المميزة بميزة الإقامة في المملكة مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين، والأزواج، والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، إلى جانب عدد من المميزات من ضمنها: الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية، الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة، إصدار تأشيرات زيارة للأقارب، استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ، العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء، مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي، تملُّك العقارات والانتفاع بها، استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجه، وامتلاك وسائل النقل الخاصة (برية/ بحرية/ جوية).