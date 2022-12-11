"القحطاني": ذروة الحالة المطرية المتوقعة على جدة ومكة ستبدأ من منتصف الليلة

وقال "القحطاني" إنه من المتوقع أن يبدأ تأثير الحالة المطرية على جدة خلال الساعات القادمة أو منتصف الليل حتى الصباح، مشيرًا إلى أن كمية الأمطار التي سجلتها جدة في الحالة المطرية الأخيرة هي الأشد والأعلى في تاريخ الرصد من حيث العامل الزمني.