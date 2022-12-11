"القحطاني": ذروة الحالة المطرية المتوقعة على جدة ومكة ستبدأ من منتصف الليلة

أكد حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن التقديرات الأولية لأمطار جدة غزيرة، لكنها لا ترتقي إلى الحالة الماضية، مشيرًا إلى أن التحذير المطلق على منطقة مكة المكرمة يشير إلى الساعة العاشرة صباحًا.
وبيَّن في اتصال هاتفي مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية أنه تم رفع الإنذار على العاصمة المقدسة والجموم والمناطق المحيطة، ولم تدخل جدة في هذا التحذير حتى الآن، وهناك مراقبة ومتابعة آنية، وإذا رأى المركز أن الحالة تتطلب رفع التنبيه المتقدم إلى تحذير ستقوم بذلك.
وقال "القحطاني" إنه من المتوقع أن يبدأ تأثير الحالة المطرية على جدة خلال الساعات القادمة أو منتصف الليل حتى الصباح، مشيرًا إلى أن كمية الأمطار التي سجلتها جدة في الحالة المطرية الأخيرة هي الأشد والأعلى في تاريخ الرصد من حيث العامل الزمني.
واختتم بقوله: سُجلت كمية غزيرة من الأمطار في فترة زمنية وجيزة، وهي ١٨٣ ملم في ثماني ساعات، و١٧٩ ملم في ست ساعات، لكن إذا نظرنا إلى كمية الأمطار فقد شهد عام ١٩٧٠ هطول ٢٥٣ ملم في أربعة أيام وفق السجلات الوطنية للمركز الوطني للأرصاد التي تتجاوز ٤٠ عامًا.