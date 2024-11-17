"الأكاديمية المالية" و"ميدغلف" يحتفيان بتخريج متدربي برنامج "شباب مستقبل ميدغلف"

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، الأستاذ مانع آل خمسان، أن "برنامج 'شباب مستقبل ميدغلف' يأتي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الأكاديمية المالية وشركة ميدغلف، والتي تهدف إلى إعداد وتطوير خريجين مؤهلين لدعم قطاع التأمين في المملكة. هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات والمعرفة التي يحتاجها القطاع، بما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي، كأحد المستهدفات الرئيسية لرؤية السعودية 2030. نحن ملتزمون بمواصلة هذه الجهود وتوسيع آفاق التعاون لتلبية احتياجات قطاع التأمين وتحقيق تطلعاته المستقبلية."