"الأكاديمية المالية" و"ميدغلف" يحتفيان بتخريج متدربي برنامج "شباب مستقبل ميدغلف"

احتفت الأكاديمية المالية بتخريج المتدربين في برنامج "شباب مستقبل ميدغلف"، الذي جاء بالشراكة مع شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، بهدف تطوير جيل واعد من الشباب المهنيين القادرين على دعم تطوير قطاع التأمين بالمملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، الأستاذ مانع آل خمسان، أن "برنامج 'شباب مستقبل ميدغلف' يأتي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الأكاديمية المالية وشركة ميدغلف، والتي تهدف إلى إعداد وتطوير خريجين مؤهلين لدعم قطاع التأمين في المملكة. هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات والمعرفة التي يحتاجها القطاع، بما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي، كأحد المستهدفات الرئيسية لرؤية السعودية 2030. نحن ملتزمون بمواصلة هذه الجهود وتوسيع آفاق التعاون لتلبية احتياجات قطاع التأمين وتحقيق تطلعاته المستقبلية."
من جهته بيَّن الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف الأستاذ عمر المحمود، أن البرنامج يهدف إلى تطوير الأساسيات والكفاءات الفنية لدى المشاركين ذات الصلة بالوظائف المؤهلين لها، وتأهيلهم للعمل في قطاع التأمين عن طريق رفع كفاءتهم باستخدام التعليم المتنوع، إضافة إلى تأهيلهم لاجتياز الامتحانات المهنية الإلزامية للعمل في القطاع.
وعلى هامش الحفل وقَّعت الأكاديمية المالية وشركة (ميدغلف)، اتفاقية تعاون لتقديم هاكاثون الذكاء الاصطناعي والابتكار، انطلاقاً من التوجه الاستراتيجي المشترك بين الجانبين بهدف تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي.
وتشمل مجالات التعاون تنفيذ الأكاديمية المالية برنامج هاكاثون الذكاء الاصطناعي والابتكار، والذي يمتد لخمسة أشهر، ويتكون من خمس مراحل هي: جمع البيانات والتحديات وتصميم البرنامج، والتوعية والدعوة لتقديم الطلبات، والفرز والاختيار، والهاكاثون، وأخيراً الحفل الختامي.