وزير الصحة يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

وأكدت "الصحة" أن جميع منشآتها على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية في المشاعر المقدسة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بأسرع وأفضل الإمكانات المسخرة لخدمتهم، فلا يكاد يخلو مربع في المشاعر المقدسة الثلاث (منى، مزدلفة وعرفة) من وجود قطاعات "الصحة"، سواء مستشفى أو مركزًا موسميًّا أو عيادة متنقلة أو مستشفى ميدانيًّا أو أسطولاً ميدانيًّا، إضافة إلى ما تقدمه "الصحة" سنويًّا من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.