"الطيران المدني" تُصدر دليل ضوابط وشروط تقديم الشكاوى لعموم المسافرين والناقلات الجوية

وقال نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، إن هذه الضوابط تأتي تماشيًا مع أهداف اللائحة الجديدة، التي تهدف إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتنظيم أنشطة تقديم الخدمة للمسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية وداخلها، وتحسين تجربتهم.