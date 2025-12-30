مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدعو ملاك السيارات والدراجات للمشاركة بعروض تفاعلية

أعلن نادي الصقور السعودي عن فتح باب المشاركة لملاك السيارات الكلاسيكية والرياضية، والدراجات النارية، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، والذي يقام في مقر النادي بملهم شمال الرياض حتى 10 يناير 2026، بمشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.
وأوضح النادي أن المشاركة تهدف إلى إثراء أجواء المهرجان، وإبراز الشغف المشترك بين هواة الصقور وعشاق المركبات، عبر عرض السيارات والدراجات ضمن بيئة تراثية تجمع بين الأصالة والحداثة، مؤكدًا أن المشاركة تتطلب تسجيلًا مسبقًا قبل دخول موقع العرض.
وخصص النادي يومي السبت 3 و10 يناير 2026 لعرض المركبات، حيث تُقام الفعالية في مقر نادي الصقور السعودي بملهم، وتستقبل الزوار من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً.
وتندرج هذه المشاركة ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، والتي تتضمن برامج وأنشطة متنوعة تعكس مكانة الصقارة في الثقافة السعودية، إلى جانب أسواق متخصصة لمنتجات الصقور، وأجنحة للرعاة، وتجارب تفاعلية لعشاق التراث والطبيعة.