مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدعو ملاك السيارات والدراجات للمشاركة بعروض تفاعلية

وأوضح النادي أن المشاركة تهدف إلى إثراء أجواء المهرجان، وإبراز الشغف المشترك بين هواة الصقور وعشاق المركبات، عبر عرض السيارات والدراجات ضمن بيئة تراثية تجمع بين الأصالة والحداثة، مؤكدًا أن المشاركة تتطلب تسجيلًا مسبقًا قبل دخول موقع العرض.