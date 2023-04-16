"كفالة" تحقق 13.3% من إجمالي التمويل العام خلال الربع الرابع من 2022م

وبينت "كفالة" دورها التنموي والاقتصادي الذي يهدف إلى تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تقديم الضمانات التمويلية لرواد ورائدات الأعمال في السعودية بجميع مناطقها بهدف جذب شرائح جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين لم يسبق لهم التعامل مع جهات التمويل للمساهمة في تنمية وتطوير هذه المنشآت لتفعيل دورها المهم في الاقتصاد الوطني سواء عبر مشاريع ابتكارية لرواد ورائدات الأعمال، أو رفع نسب فرص العمل لسيدات الأعمال وتنمية المناطق الواعدة في مختلف القطاعات، مثل قطاع التعليم، السياحة، الترفيه، والثقافة.