شاهد.. تباشير الربيع تبدأ بالظهور في فياض "الحرة" بتبوك

بدأت تباشير الربيع هذه الأيام، بالظهور في "الحرة" بمنطقة تبوك، بعد الحالات المطرية التي شهدتها في شتاء هذا العام؛ مما يبشر بربيع واعد سيغطي مساحات شاسعة من الحرة التي تقع إلى الجنوب من مدينة تبوك بـ100كم.