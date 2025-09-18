وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مبادرة "مساجدنا خضراء" ويطلق أكثر من 3500 فرصة تطوعية بمشاركة آلاف المتطوعين

كما شملت برنامج الفرص التطوعية لعام 1447هـ، الذي يتضمن أكثر من (3,500) فرصة تطوعية، يشارك فيها ما يزيد على (7,400) متطوع، بإجمالي ساعات تطوعية تفوق (375,000) ساعة، وبعائد اقتصادي يتجاوز (60) مليون ريال، يمثل وفراً مالياً على الوزارة من خلال إسهام المتطوعين في إنجاز مختلف البرامج والمبادرات الميدانية المرتبطة بخدمة بيوت الله وبرامجها الدعوية والمجتمعية.