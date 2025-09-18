وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مبادرة "مساجدنا خضراء" ويطلق أكثر من 3500 فرصة تطوعية بمشاركة آلاف المتطوعين

قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ –حفظه الله–، خلال برنامج زيارته التفقدية لفرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة، بتدشين مبادرة “مساجدنا خضراء” وبرنامج الفرص التطوعية للعام الجاري.
وشملت التدشينات مبادرة “مساجدنا خضراء” لعام 1447هـ، التي تهدف إلى زراعة (100,000) شتلة في ساحات الجوامع والمساجد بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، على خمس مراحل زمنية متتابعة، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق أهدافه البيئية والتنموية.
كما شملت برنامج الفرص التطوعية لعام 1447هـ، الذي يتضمن أكثر من (3,500) فرصة تطوعية، يشارك فيها ما يزيد على (7,400) متطوع، بإجمالي ساعات تطوعية تفوق (375,000) ساعة، وبعائد اقتصادي يتجاوز (60) مليون ريال، يمثل وفراً مالياً على الوزارة من خلال إسهام المتطوعين في إنجاز مختلف البرامج والمبادرات الميدانية المرتبطة بخدمة بيوت الله وبرامجها الدعوية والمجتمعية.
وأكد معالي الوزير آل الشيخ أن ما تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية من برامج ومبادرات نوعية يأتي بفضل الله ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله–، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في إطلاق وتنفيذ مشاريع رائدة تسهم في خدمة بيوت الله وتعزيز دورها في المجتمع.