"الاستثمار" توقع مذكرة تفاهم لدعم المنصات البترولية في المملكة

شهد منتدى ومعرض اكتفاء 2023، الذي أُقيم بمركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات، توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين وزارة الاستثمار السعودية وبين "الإنشاءات البترولية الوطنية"؛ وذلك دعمًا لتعزيز الاستثمارات في مجال بناء المنصات البترولية في المملكة.
وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للعمليات في "الإنشاءات البترولية الوطنية المهندس هشام عودة"، ووكيل الوزارة فهد النعيم، بحضور ممثلين من مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، و"الإنشاءات البترولية الوطنية" ووزارة الاستثمار.
وتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات تعاون، أبرزها تطوير أعمال "الإنشاءات البترولية الوطنية" بالمملكة وتوسعها، والعمل على تطوير البيئة المحفزة المناسبة للدخول في مجال بناء المنصات البترولية، وتفعيل دور الخدمة الشاملة للوزارة لحل التحديات مثل توفير المعلومات المتعلقة بالإجراءات الحكومية التي تخدم المستثمر، والبيانات المتاحة المتوفرة لدى كل جهة لتقديمها في حال الطلب، وفقًا لأنظمة والتعليمات السارية. إضافة إلى التعاون في المعارض والمحافل الدولية مستقبلًا؛ لتسويق وتعزيز الاستثمار في مجال بناء المنصات البترولية.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية المهندس ياسر زغلول،: "نسعى إلى تسريع مرحلة النمو الاستراتيجية التوسعية المقبلة للمجموعة داخل المملكة وتعزيز قدراتنا التنافسية وترسيخ مكانتنا كشريك موثوق به بين شركات الهندسة والتوريد والإنشاء."
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية المهندس هشام عودة، نحن على ثقة أن هذا التعاون الوثيق سيسهم في دفع عجلة ونمو قطاع الهندسة والتوريد والإنشاء داخل البلاد وتعزيز الخطط التوسعية لقطاع الطاقة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030."