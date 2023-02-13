"الاستثمار" توقع مذكرة تفاهم لدعم المنصات البترولية في المملكة

وتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات تعاون، أبرزها تطوير أعمال "الإنشاءات البترولية الوطنية" بالمملكة وتوسعها، والعمل على تطوير البيئة المحفزة المناسبة للدخول في مجال بناء المنصات البترولية، وتفعيل دور الخدمة الشاملة للوزارة لحل التحديات مثل توفير المعلومات المتعلقة بالإجراءات الحكومية التي تخدم المستثمر، والبيانات المتاحة المتوفرة لدى كل جهة لتقديمها في حال الطلب، وفقًا لأنظمة والتعليمات السارية. إضافة إلى التعاون في المعارض والمحافل الدولية مستقبلًا؛ لتسويق وتعزيز الاستثمار في مجال بناء المنصات البترولية.