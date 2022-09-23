السفير "الحربي": المملكة تشهد تقدماً في شتى المجالات وهي تمضي قُدماً نحو تحقيق رؤية 2030

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي في كلمة خلال الاحتفال أن هذا اليوم يعود بذاكرتنا إلى قصة مِلؤها الطموح والكفاح بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وصولاً إلى ما تشهده المملكة اليوم من تقدم ورقي وازدهار في شتى المجالات، وهي تمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.