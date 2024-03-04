"البحوث والافتاء" في الشرقية تطلق مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"

أطلقت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المنطقة الشرقية اليوم، سلسلة البرامج والمحاضرات التي تنفذها في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لإطلاق مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة".
حيث التقى عضو هيئة كبار العلماء مفوض الافتاء بمنطقة عسير فضيلة الشيخ جبريل البصيلي بمنسوبي الحرس الوطني بالمنطقة الشرقية ثم التقى فضيلته مع منسوبي أمن المنشآت بالمنطقة كما التقى مفوض الأفتاء بمنطقة مكة المكرمة الشيخ محمد عمر بازمول بمنسوبي فرع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثم قدم فضيلته محاضرة في جامع ابن حجر في الثقبة وجامع الفهري بالتحلية والتقى فضيلته مع منسوبي حرس الحدود بالمنطقة الشرقية كما تم عقد اقتء مفتوح لمفوضي الإفتاء بمقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وتم الإجابة عن أسئلة المستفتين وتضمّنت اللقاءات والمحاضرات العديد من المحاور أبرزها أهمية الفتوى، وضرورة أخذها من مصادرها، وخطر أخذها من غير العلماء المعتبرين.
يُذكر أن المبادرة انطلقت بتوجيه من سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ. وبمتابعه من معالي نائبه الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد.