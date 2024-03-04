"البحوث والافتاء" في الشرقية تطلق مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"

ثم قدم فضيلته محاضرة في جامع ابن حجر في الثقبة وجامع الفهري بالتحلية والتقى فضيلته مع منسوبي حرس الحدود بالمنطقة الشرقية كما تم عقد اقتء مفتوح لمفوضي الإفتاء بمقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وتم الإجابة عن أسئلة المستفتين وتضمّنت اللقاءات والمحاضرات العديد من المحاور أبرزها أهمية الفتوى، وضرورة أخذها من مصادرها، وخطر أخذها من غير العلماء المعتبرين.