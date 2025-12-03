مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُنهي معاناة فتاة 13 عام مع الجنف المضاعف بتقنيات الذكاء الاصطناعي AI

أجرى مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، عملية جراحية دقيقة لإنهاء معاناة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، تعاني من إنحناء وجنف مضاعف بالعمود الفقري تبلغ زاويته 70 و45 درجة على التوالي، وذلك عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والطباعة ثلاثية الأبعاد (3D). ذكر ذلك الدكتور عوض العوض استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الأمريكية والسويدية.
وقال الدكتور عوض أنه فور وصول المراجعة للعيادة، تم الإستماع إلى شكواها، وتبين أنها تعاني من ألم شديد في العمود الفقري، يزداد حدته عند الجلوس لفترات طويلة، كما اتضح من إجراء الفحص السريري عدم إتزان الأكتاف، وكذلك نتوء في الأضلاع أسفل لوح الكتف، الأمر الذي تسبب في حدوث تشوه بالشكل العام للظهر، وضُعف في نمو الجسم والطول لديها.
مفيداً بأنه تم اخضاعها لعدد من الفحوصات الطبية الدقيقة بالتصوير المقطعي (C.T Scan)، والأشعة السينية الرقمية (Digital X-Rays)، والرنين المغناطيسي (M.R.I) والتحاليل المخبرية، والتي كشفت بدقة أن الفتاة تعاني من جنف مُضاعف في منطقة فقرات الصدر والفقرات القطنية بزاوية انحراف كبيرة، فضلاً عن وجود إنحراف تعويضي في منطقة التقاء الفقرات الصدرية مع العنقية بنسبة 30 درجة. مشيراً إلى أن هذا النوع من الإعوجاج يُعد من حالات الجنف شديدة التعقيد.
وأوضح د. العوض أنه تم تكوين فريق طبي من استشاريي جراحة العمود الفقري والتخدير والعناية المركزة والتمريض، والذي قاموا بوضع خطة علاجية تقتضي التدخل الجراحي باستخدام أحدث التقنيات التي تعمل بالذكاء الإصطناعي (AI)، والطباعة ثلاثية الأبعاد (3D)، وذلك للحصول على أعلى درجات الدقة والأمان.
وقد استغرقت العملية قرابة الثلاث ساعات تحت التخدير العام، وتم فيها تعديل فقرات العمود الفقري بدقة عالية، نقلت بعدها المراجعة إلى جناح التنويم، مشيراً إلى أن نتائج الفحوصات ما بعد التدخل الجراحي أكدت نجاح العملية ولله الحمد. وقد بدأت المراجعة في المشي صباح اليوم التالي للعملية، وظهر بوضوح إعتدال العمود الفقري واتزان الأكتاف، وخرجت الفتاة من المستشفى بعد 3 أيام وهي بصحة جيدة .
مؤكداً على أن التقنية الجديدة وفرت أعلى درجات الدقة والأمان، مع الوقت القصير للتشافي بعد الجراحة، بالإضافة إلى تقليل التعرض للأشعة أثناء العملية، وكذلك الإستبعاد التام لمخاطر الاخطاء الطبية، كما أنها تساعد في تحديد موقع وحجم البراغي المستخدمة في تثبيت الفقرات بدقة عالية.