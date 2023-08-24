"السديس": الحرمان الشريفان منبع النور والهدايات ونشر قيم التسامح والوسطية بالعالم هدف استراتيجي

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الحرمين الشريفين منبع النور والهدايات، مؤكدًا أن إعزاز الشأن الديني، ونشر قيم التسامح والوسطية في العالم وتمكين المرأة، لخدمة الزوار والمعتمرات والقاصدات دينيًا هو هدف استراتيجي لإيصال رسالة الحرمين الوسطية عالميًا.