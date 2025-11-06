معرض البناء السعودي 2025 يختتم نسخته الـ35 بتعزيز الشراكات واستشراف المستقبل

وسلّط معرض البناء السعودي 2025 الضوء على أحدث الحلول المتقدمة في مجالات الاستدامة، والبناء الذكي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتحول الرقمي، وشكّل منصة بارزة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات في مواد وتقنيات البناء، بما يشمل الحجر، والأخشاب، والألمنيوم، والواجهات، والزجاج، والنوافذ، في دلالة على الدور المتنامي للمملكة كمركز دولي للمعارض والمؤتمرات ضمن مستهدفات رؤية 2030.