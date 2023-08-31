أمين الطائف يستعرض الفرص الاستثمارية النوعية بالمحافظة

وقال المهندس ناصر الرحيلي: إن الأمانة عرضت أكثر من 200 فرصة استثمارية نوعية ومميزة ورائدة؛ منها 150 فرصة استثمارية تم عرضها على المستثمرين مؤخرًا في ملتقى الاستثمار البلدي، وأكثر من 50 فرصة استثمارية متنوعة طرحت خلال الفترة الأخيرة.