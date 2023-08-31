أمين الطائف يستعرض الفرص الاستثمارية النوعية بالمحافظة

اجتمع أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، اليوم الخميس، مع عدد من المستثمرين ورواد الأعمال؛ لبحث واستعراض الفرص الاستثمارية النوعية والمستدامة في قطاع الخدمات.
وحقّقت المحافظة قفزات واسعة خلال السنوات الأخيرة في هذا القطاع، واستفاد المستثمرون ورجال الأعمال من كثافة التدفق السياحي على مدار العام بالطائف، والتي تصنف كأحد أقطاب السياحة المحلية والعربية.
ويأتي هذا اللقاء تعزيزًا لعناصر جودة الحياة، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، وترجمة لأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.
وقال المهندس ناصر الرحيلي: إن الأمانة عرضت أكثر من 200 فرصة استثمارية نوعية ومميزة ورائدة؛ منها 150 فرصة استثمارية تم عرضها على المستثمرين مؤخرًا في ملتقى الاستثمار البلدي، وأكثر من 50 فرصة استثمارية متنوعة طرحت خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف "الرحيلي": يمكن الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة.
ولفت إلى أن بعض هذه الفرص تمتدّ إلى سنوات طويلة لتحفيز المستثمرين، ورفع جاذبية الاستثمارات لرواد الأعمال.
ونوّه أمين الطائف إلى الإقبال على الاستثمارات البلدية والنجاحات المتحقّقة؛ مما يعكس أهمية دور هذا القطاع وقدرته على النهوض بالخدمات المقدّمة للأهالي والزوار والسائحين.
وعرض الاجتماعُ الفرصَ الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وسرد التسهيلات المقدّمة للمستثمرين؛ كخفض الضمان البنكي، ومدة الإعفاء من إجمالي مدة العقد؛ دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال، علاوة على التنوُّع الكبير في مجالات وأنشطة الاستثمار التي تطرحها الأمانة.
كما اطّلع المستثمرون ورجال الأعمال على التجارب الناجحة والرائدة للأمانة في مجال المشروعات الاستثمارية، وآلية إنجاز الخدمات الاستثمارية، ودور الأمانة لصنع بيئة استثمارية جاذبة.
وتسعى الأمانة من هذا اللقاء إلى تحقيق توجهات الوزارة ببرنامج الرؤية السعودية الطموحة، المتمثلة في: برنامج التخصيص، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج الاستدامة المالية.
وتستمرّ أمانة الطائف في طرح المشروعات والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية والنوعية، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات، ودعم الاستثمار بالمحافظة من خلال إفساح المجال لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في خطط التنمية والتطوير.