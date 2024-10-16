"أدير العقارية" تطرح "تيجان الكورنيش" للبيع في المزاد العلني

أعلنت "أدير العقارية"، الشركة الرائدة في مجال التسويق العقاري في المملكة، عن طرح "تيجان الكورنيش" للبيع في المزاد العلني الذي سُيقام في قاعة المها بفندق كمبينسكي العثمان الخبر بتاريخ 30 أكتوبر 2024م
ويوفر "تيجان الكورنيش" مزيجًا فريدًا من الوحدات السكنية الفريدة، التي تتألق بموقعها الاستراتيجي في حي السيف الراقي ، على مقربة من طريق الملك فيصل وطريق الكورنيش، مما يضمن سهولة الوصول إلى كافة أحياء حاضرة الدمام, والخبر , والظهران, ويوفر للسكان قربًا من الخدمات والمرافق الرئيسية.
يمتد مجمع "تيجان الكورنيش" على مساحة شاسعة تبلغ 277,285 مترًا مربعًا، ويضم 537 وحدة سكنية فسيحة، من ضمنها 536 وحدة سكنية (دوبلكس – تاون هاوس) من ثلاث غرف نوم أنيقة، إضافة إلى وحدة سكنية ملكية فاخرة بخمس غرف نوم، تلبي احتياجات مختلف الأسر والمستثمرين.
من جانبه قال، "سليمان الحربي" نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: تعكس هذه الفرصة الاستثمارية المتميزة، حرصنا الدائم على توفير منتجات عقارية عالية الجودة تلبي تطلعات عملائنا. حيث يتميز "تيجان الكورنيش" بموقعه الاستراتيجي وإمكاناته الواعدة، مما يجعله فرصة مثالية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية.
ودعا "الحربي" المستثمرين ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري، للمشاركة في مزاد "تيجان الكورنيش" النوعي، معربًا عن ثقته بأن المزاد سيحقق نجاحًا كبيرًا، وسيعزز مكانة "أدير العقارية" كشركة رائدة في مجال التسويق العقاري بالمملكة.