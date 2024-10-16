"أدير العقارية" تطرح "تيجان الكورنيش" للبيع في المزاد العلني

ويوفر "تيجان الكورنيش" مزيجًا فريدًا من الوحدات السكنية الفريدة، التي تتألق بموقعها الاستراتيجي في حي السيف الراقي ، على مقربة من طريق الملك فيصل وطريق الكورنيش، مما يضمن سهولة الوصول إلى كافة أحياء حاضرة الدمام, والخبر , والظهران, ويوفر للسكان قربًا من الخدمات والمرافق الرئيسية.