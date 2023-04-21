أول معايدة للأيتام من أمير حائل ونائبه.. وهكذا يتقاسم الحائليون موائد العيد

ووفقًا لعاداتهم السنوية في الأعياد، يجهِّز الحائليون أصناف الطعام على مائدة الحي، بين اللحم والمقشوش والجريش والمطازيز، وهي من أهم الأكلات بالمنطقة، وذلك بالقرب من المساجد التي صلى بها المصلون صلاة العيد.