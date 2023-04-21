أول معايدة للأيتام من أمير حائل ونائبه.. وهكذا يتقاسم الحائليون موائد العيد

عايد الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، أيتام حائل بعيد صلاة العيد اليوم.
وعايد أمير المنطقة الأطفال الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل (رفاق)، بحضور نائبه. وقدَّم سموه الهدايا والعيدية للأطفال، وشاركهم فرحة العيد السعيد.
كما عايد نائب أمير منطقة حائل أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد. وقدم سموه الهدايا والعيدية للأيتام، وشاركهم فرحة العيد السعيد.
فيما قامت أمانة حائل بمعايدة المواطنين على موائدهم التي انتشرت داخل أحياء مدينة حائل، ووزَّعت حلويات العيد على المواطنين والمقيمين.
كما وزَّعت بلدية الكهفة وبلدية الحائط حلويات العيد على المواطنين، وغاب دور بقية البلديات في صباح العيد.
ووفقًا لعاداتهم السنوية في الأعياد، يجهِّز الحائليون أصناف الطعام على مائدة الحي، بين اللحم والمقشوش والجريش والمطازيز، وهي من أهم الأكلات بالمنطقة، وذلك بالقرب من المساجد التي صلى بها المصلون صلاة العيد.
ويتقاسم الحائليون "خشرة العيد"، التي يشارك بها جميع سكان الحي؛ ليحددوا مقرًّا في الحي لتناوُل تلك "الخشرة"، التي تتنوع بين المكسرات والحلوى.