"منتدى مسك" يشهد توقيع 15 اتفاقية استراتيجية لدعم الشباب وتمكينهم عالميًّا

وكان من أبرز الاتفاقيات: توقيع شراكة مع "نيوم" لإنشاء مركز الابتكار المشترك في مدينة مسك، الذي يهدف إلى تقديم بيئة شاملة تدعم الشباب في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتعزز مساهماتهم في الابتكار والاقتصاد المستقبلي.