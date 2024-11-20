"منتدى مسك" يشهد توقيع 15 اتفاقية استراتيجية لدعم الشباب وتمكينهم عالميًّا

شهد منتدى مسك العالمي 2024، الذي أُقيم في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك"؛ توقيعَ 15 اتفاقية استراتيجية؛ منها 6 اتفاقيات لمؤسسة مسك، و9 اتفاقيات مع منظومة جهاتها التابعة؛ بهدف تمكين الشباب وتعزيز الابتكار على المستويين المحلي والدولي.
وكان من أبرز الاتفاقيات: توقيع شراكة مع "نيوم" لإنشاء مركز الابتكار المشترك في مدينة مسك، الذي يهدف إلى تقديم بيئة شاملة تدعم الشباب في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتعزز مساهماتهم في الابتكار والاقتصاد المستقبلي.
كما تضمنت الاتفاقياتُ تعاونًا مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم لتدريب الشباب السعودي ضمن المنظمات الدولية مثل الإيسيسكو والألكسو، إلى جانب إطلاق برنامج "الموظف المهني المبتدئ، مع منظمة اليونسكو؛ مما يفتح المجال أمام الشباب لتطوير مهاراتهم والمشاركة في العمل الدولي.
وعلى المستوى العالمي أبرمت مؤسسةُ "مسك" اتفاقيةً مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة "UN Global Compact"؛ ممّا يتيح للشباب السعودي فرصة الانضمام إلى شبكة عالمية تضمّ قادة ومبادرات تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود "مسك" لدعم الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا قادة المستقبل، وذلك عبر برامج تدريبية ومبادرات نوعية تغطّي مجالات التكنولوجيا، التعليم، والاستدامة، ومن خلال هذه الشراكات يؤكّد منتدى مسك العالمي دورَه المحوري في تحقيق رؤية المملكة 2030، وخلق فرص مستدامة للنمو والابتكار.