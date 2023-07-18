الأسواق مليئة بأنواع متفاوتة.. "لتبقى": أحسِن اختيار إطار السيارة لتضمن الأمان

وذكرت "لتبقى" أن بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة تعتبر من أهم الأشياء التي يجب أن ينظر إليها المشتري عند البحث عن إطار جديد، وقالت: إن قائد السيارة ينبغي عليه أن يكون ملماً بجميع البيانات التي تحتويها بطاقة كفاءة الطاقة؛ حتى يكون قادراً على اختيار الإطار المناسب لسيارته.