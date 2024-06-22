وزارة التعليم تعلن التقويم الدراسي للتعليم العام "1446-1447هـ"

أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت التقويم الدراسي للتعليم العام (1447-1446) هجريًّا، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة للتقويم الدراسي تتيح المرونة للجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية، والمدارس السعودية في الخارج، ومدارس الجاليات؛ لوضع تقويمها الدراسي الخاص.