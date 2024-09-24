لتبادل الخبرات.. "إغاثي الملك سلمان" يوقّع برنامجاً للتعاون المشترك مع "الأونروا"

وسيقوم الجانبان بموجب البرنامج بالتعاون في المجالات الإنسانية ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات الميدانية والبحوث والدراسات، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات في مجال العمل الإنساني، وتبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون في إبراز الجانب الإعلامي للجهود المشتركة في العمل الإنساني، والتعاون فيما يخص إنفاذ مشاريع تطوعية طبية (جراحية / العيادات الطبية / مشاريع طبية تثقيفية) أو أي برامج عامة.