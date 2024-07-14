مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ "سبعينية" مصابة بجلطة قلبية عبر "المثقاب الحلزوني"

وأخضع الفريق الطبي الحالة إلى دراسة معمقة على ضوء نتائج الفحوصات، وتبين أنها غير لائقة للخضوع لعملية قلب مفتوح، لأنها مصابة بعدة أمراض مزمنة، إضافة إلى تقدم عمرها، وهو الأمر الذي دفع الفريق الطبي المعالج إلى البحث عن حلول علاجية أخرى، وانتهى إلى التوافق على التدخل عبر القسطرة القلبية، مع استخدام نسخة حديثة من المثقاب الحلزوني، وبالفعل أخضعت لعملية متقدمة، تم فيها إزالة اللويحات العصيدية وتركيب عدة دعامات، ومن ثم استعادة حركة الدم الطبيعية وتروية القلب.